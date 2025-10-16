Daniel Sticco sobre la deuda pública: “Surgió una baja de 1.000 millones de dólares en números redondos en septiembre”

El economista, Daniel Sticco, en contacto con Canal E, explicó los motivos detrás de la reducción de la deuda pública durante cinco meses consecutivos y analizó las medidas del ministerio de Economía en materia de financiamiento.

Daniel Sticco detalló los números oficiales y la dinámica detrás de la baja: “La deuda cae porque básicamente cuando uno mira las operaciones de financiamiento, o sea, la nueva deuda que permanentemente hace el ministerio de Economía a través de la secretaría de Finanzas y las operaciones de pago de deuda, hace cinco meses que está dando negativo”.

La preocupación del mercado

Asimismo, puntualizó que los vencimientos más relevantes preocupan al mercado, pero destacó la magnitud de las operaciones realizadas: “El mercado a veces se preocupa por los vencimientos de enero, de julio próximo, que son 4.500 a comienzos del 2026 y otros 4.000 a mitad de año. Pero solamente en septiembre la secretaría de Finanzas hizo operaciones de deuda por 38.000 millones de dólares. Hizo operaciones de financiamiento por 18.600 y cancelaciones y pagos por 19.700 millones de dólares y de ahí surgió una baja de 1.000 millones de dólares en números redondos en septiembre”.

Sticco detalló la composición de la deuda pública: “Hoy tenemos 290.000 millones de dólares bajo legislación nacional, o sea, en pesos equivalente en dólares de esa montaña de emisión de deuda en pesos bajo legislación nacional y hay 164.000 bajo legislación extranjera en dólares”.

Los ajustes cambiarios del Gobierno

Y agregó que, pese a los ajustes cambiarios, el resultado mensual sigue siendo positivo: “En moneda nacional subió 113 millones en el mes, en moneda extranjera bajó 312, el neto le da 200. Ahora, con los ajustes cambiarios, la capitalización de intereses, todos los ajustes que tiene la deuda pública, todos los meses, da un saldo neto de menos 1.023 millones de dólares en septiembre”.

El economista explicó que una parte de la reducción de deuda se debe al traspaso de pasivos del Banco Central al Tesoro. “Lo que ha hecho el Gobierno es sincerar un poco las variables. El Banco Central, lo deuda o paga deuda. Todas las operaciones de deuda pública, en este caso de la administración central, están en cabeza de la Tesorería”.

Sobre la misma línea, añadió que, al utilizar fondos del FMI, el Gobierno eliminó mecanismos opacos del pasado: “Por eso el Tesoro, a través del acuerdo que hizo con el Fondo Monetario, recibe el préstamo de asistencia por 20.000 millones de dólares, de los cuales recibió 14.000 y el Gobierno dijo, bueno, yo esos dólares que voy a hacer, voy a cancelar esos papelitos de colores que el kirchnerismo le metió al Banco Central para expropiarle las reservas y hacer planes platistas”.