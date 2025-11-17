Daniel Sticco: “Una economía que pierde fuerza en el ritmo de recuperación frena también salarios y la generación de empleos”

El economista, Daniel Sticco, habló con Canal E y analizó el impacto del nuevo escenario financiero y político sobre la economía argentina, con especial foco en salarios, reactivación y expectativas.

Al referirse al clima previo, Daniel Sticco recordó que, “el hecho de apertura de las elecciones entre la provincia de Buenos Aires en septiembre y las nacionales en octubre, hizo que todas las campañas de electoral e incertidumbre sobre qué iba a pasar, qué no iba a pasar después y el día después del resultado”. Ese contexto, explicó, frenó el proceso de recuperación que venía mostrando la economía: “Hizo que la economía se estancara, se frenara en el ritmo de crecimiento del nivel de febrero, marzo”.

Las consecuencias de una economía estancada

Según desarrolló, esta interrupción afectó directamente salarios y empleo: “Una economía que pierde fuerza en el ritmo de recuperación frena también salarios y frena también la generación de empleos”. Pese a ello, aseguró que las expectativas están cambiando: “Ahora recién empieza a cobrar impulso y ahora las expectativas son totalmente diferentes”.

Sticco remarcó que el panorama financiero refleja una mejora clara respecto del período más volátil del año. Además, destacó que, “la tasa de riesgo país había llegado a más de 1.000 puntos y hoy está firme en 600, o sea 400 puntos menos”. Aunque reconoció que ese nivel aún es alto, señaló que representa un avance hacia la normalización.

Por qué los bancos no expanden el otorgamiento de créditos

También explicó por qué los bancos todavía no aceleran la baja de tasas para individuos: “El dato que alerta a los banqueros es el último dato del index de variación salarial de septiembre que dio 1,4% frente a la inflación del 2,1 que tuviste en septiembre”. Ese deterioro del salario real, sostuvo, influye directamente en la decisión de otorgar créditos.

El economista caracterizó la situación salarial con especial preocupación por el atraso y por la lentitud de la recuperación del consumo. Sin embargo, la mejora de expectativas y el reordenamiento macro pueden acelerar la reversión: “Claramente hay un mejor clima y yo creo que en las próximas semanas eso se va a ir consolidando”.

Luego, manifestó que el éxito de este proceso dependerá en gran medida del vínculo del Gobierno con las provincias y del avance de reformas estructurales: “Sobre todo si se afirma esta nueva relación que está teniendo el Gobierno Nacional con provincias para impulsar las reformas tributarias, laboral y para discutir un presupuesto”.