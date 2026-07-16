Data centers en Argentina: alertan sobre el consumo de agua y el impacto ambiental de la inteligencia artificial

La discusión sobre la llegada de grandes data centers vinculados a la inteligencia artificial volvió a instalarse en Argentina de la mano del RIGI y el interés de empresas tecnológicas por desarrollar infraestructura en la Patagonia. En ese contexto, Sebastián Di Doménica explicó que estos centros de datos constituyen la base física que permite el funcionamiento de la IA, aunque también generan fuertes cuestionamientos por su impacto ambiental.

"Los datacenters específicamente de la inteligencia artificial son datacenters muy complejos", afirmó. Según detalló, estas instalaciones demandan enormes cantidades de electricidad para mantener operativos sus equipos durante las 24 horas y requieren un elevado consumo de agua para refrigerar el hardware. "Son grandes gastadores de energía", remarcó. Además, agregó que "son grandes gastadores de mucha agua" y que también "son contaminantes" por las emisiones asociadas al consumo energético.

Qué beneficios podrían aportar los data centers a Argentina

Di Doménica señaló que Argentina posee una ventaja competitiva gracias al potencial energético de Vaca Muerta, ya que el gas disponible podría transformarse en electricidad a bajo costo para abastecer este tipo de infraestructura. Sin embargo, advirtió que ese beneficio debe negociarse estratégicamente.

"A cambio hay que pedir cosas, hay que generar exigencias", sostuvo. En ese sentido, propuso tomar como referencia los casos de Brasil y Chile, donde las empresas tecnológicas deben cumplir requisitos vinculados al uso de energías renovables y destinar parte de su capacidad de cómputo al desarrollo científico, universitario y emprendedor de cada país.

Además, alertó que la Patagonia enfrenta problemas de disponibilidad hídrica y que cualquier proyecto de gran escala debería contemplar un plan específico para el uso eficiente del agua.

El impacto ambiental de la inteligencia artificial y el debate pendiente

El especialista recordó que distintos países ya establecieron restricciones para la instalación de nuevos data centers debido a su elevado consumo de recursos. "En Estados Unidos, en general, ninguna comunidad quiere un data center cerca de su ciudad", aseguró, al explicar que estas instalaciones incrementan la presión sobre las redes eléctricas, pueden elevar las tarifas de energía y generan contaminación sonora por el funcionamiento permanente de sus equipos.

Para Di Doménica, el debate no debe centrarse únicamente en las inversiones que puedan llegar al país, sino también en las condiciones que se establecerán para garantizar un desarrollo sostenible. "Me parece que es importante debatirlo, plantearlo, para que después no sea tarde", concluyó, al insistir en la necesidad de equilibrar el crecimiento tecnológico, la protección ambiental y los beneficios concretos para Argentina.