De la Barra sobre Bolsonaro: “Habría intentado violar el grillete electrónico que le habían colocado en la pierna”

En diálogo con Canal E, Patricio de la Barra, periodista en San Pablo, explicó los motivos de la detención del expresidente, Jair Bolsonaro, y el impacto político que ya se siente en Brasil.

Una detención que expone grietas judiciales y temores de fuga

De la Barra describió un panorama crítico en torno al expresidente brasileño, quien cumple su cuarto día en la superintendencia de la Policía Federal tras haber sido retirado de su prisión domiciliaria. Según explicó, la decisión se tomó luego de que se detectara que Bolsonaro habría intentado manipular su grillete electrónico. “Habría intentado violar el grillete electrónico que le habían colocado en la pierna”, afirmó.

El periodista detalló que la justicia interpretó que existía un riesgo real de fuga o intento de asilo. “Corría el serio riesgo tal vez de escaparse o de escudarse a alguna embajada próxima”, señaló, destacando que un sector de sus seguidores incluso se había organizado en una vigilia permanente. Bolsonaro ya cuenta con una condena de 27 años y tres meses, aunque su detención actual responde a un proceso paralelo.

De la Barra remarcó que el día 22 de diciembre podría haber definiciones clave: “Curiosamente, el día 22 de diciembre se resuelve ya la condena firme”, aunque aún quedan embargos y apelaciones pendientes. Explicó que el primer embargo de declaración fue rechazado y que el segundo corre el mismo riesgo ante los cuatro jueces que actualmente llevan la causa.

Consultado sobre las restricciones familiares, precisó: “Al que se le prohibió expresamente fue a Eduardo Bolsonaro, que se encuentra en los Estados Unidos”.

Presiones políticas, apelaciones fallidas y una campaña electoral en pleno arranque

El periodista cuestionó el criterio judicial aplicado al exmandatario, especialmente considerando antecedentes donde acusados mayores de 70 años accedieron a beneficios legales. “No sé cuál es la interpretación que le pueden dar a la Constitución”, sostuvo, citando casos como el de Pablo Maluc o figuras vinculadas al mensalão.

También advirtió que Bolsonaro podría ser trasladado a un complejo penitenciario de alta seguridad como La Papuda: “Podría colocarlo en La Papuda, donde hay narcotraficantes jefes del PCC”, un escenario que generaría mayor tensión institucional.

La situación judicial coincide con el inicio de la carrera presidencial rumo a 2026. De la Barra aclaró que Lula da Silva ya inició su pre-campaña, mientras que la oposición enfrenta múltiples restricciones. “No se les permite determinar quién va a ser el próximo candidato”, señaló, mencionando la reunión frustrada entre Bolsonaro y Tarcísio de Freitas.

Respecto a este último, afirmó que cuenta con una base electoral potente: “Las encuestas le daban aproximadamente el 52% de las preferencias contra el 42% de Lula”, aunque aclaró que aún no hay definiciones firmes. Considera que Freitas sería “un candidato muy fuerte”, apoyado por la centro-derecha y varias figuras que ya se alinearon públicamente.

El panorama se complica aún más ante el avance de procesos que buscan inhabilitar también a aliados clave como Claudio Castro en Río de Janeiro.