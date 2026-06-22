De no avanzar en nuevas alternativas para la producción de biocombustibles, “la agricultura va a empezar a colapsar"

El Senado se encuentra en el debate de distintos proyectos para reformar la ley de biocombustibles. En este contexto, este medio se comunicó con el consultor en agronegocios y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, quien sostuvo que la discusión debería trascender el plano energético y convertirse en una política estratégica para el sector agropecuario.

"Esta cuestión debería enfocarse o tratarse como una cuestión de política agropecuaria o agroindustrial. Antes que una política en materia de energía", afirmó Javier Preciado Patiño.

Cambio drástico en el debate de la producción de biocombustibles

Según explicó, el escenario global cambió drásticamente en comparación con el que existía hace una década: "Hoy ese debate está absolutamente superado. Ya nadie escucha ni se plantea que es un problema usar aceites vegetales para hacer biodiesel o usar maíz para hacer etanol".

Preciado Patiño remarcó que el mundo atraviesa un contexto de abundancia de materias primas agrícolas. "El mercado de la soja hoy está sobre ofertado a nivel mundial. El mercado del maíz también está", planteó.

Se estima una baja de la población mundial para los próximos años

A eso se suma un fenómeno demográfico que impactará directamente sobre la demanda de alimentos: "La población mundial está creciendo muy lentamente, o sea, se está desacelerando el crecimiento de la población". Incluso advirtió que, "el mundo estaría alcanzando un pico hacia 2050 y de ahí en más estaría declinando".

En consecuencia, el entrevistado señaló que, "la agricultura se enfrenta a un problema fenomenal" porque "la tasa de incremento de la productividad del maíz, de la soja a nivel global, está por encima del aumento de la demanda".

Frente a este escenario, consideró que los biocombustibles representan una alternativa para sostener la actividad: "Una de las salidas para sostener la viabilidad de las agriculturas, de la familia gría o pecuaria a lo largo y ancho del planeta, es el uso de estos granos, maíz, soja en nuestro caso, para la producción de biocombustibles". En este sentido, advirtió que sin nuevas alternativas podrían agravarse los problemas económicos del sector: "Sino, digamos, la agricultura va a empezar a colapsar en muchos lugares".