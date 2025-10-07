De qué se trata la presentación del proyecto de ley sobre Buenas Prácticas Agropecuarias en el Congreso

La coordinadora de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), Nieves Pascuzzi, pasó por Canal E y celebró la presentación del proyecto de ley sobre Buenas Prácticas Agropecuarias en el Congreso Nacional.

Nieves Pascuzzi definió a la red como un espacio amplio de articulación institucional: “La red es un espacio interinstitucional, somos 80 instituciones públicas y privadas que trabajamos en pos de implementar sistemas productivos sostenibles y en diálogo con la comunidad”.

En qué consiste la propuesta

Y subrayó la misión central: “La propuesta de la red es generar conocimiento y generar aportes para que los productores cada vez adopten mejores técnicas y trabajen de una manera sostenible y tengamos sistemas que sean amigables con el ambiente”.

Uno de los ejes del proyecto legislativo es unificar las normas que hoy difieren entre provincias y municipios. “Entendimos la preocupación de la población y vemos que hay un montón de normas a nivel provincial y por ahí a nivel local, que muchas veces son dispares o que tienen distancias distintas, por ahí municipios que están uno al lado del otro”, explicó Pascuzzi.

Por eso, afirmó: “Consideramos que necesitamos generar una norma marco nacional de presupuestos mínimos, que permita generar condiciones de base y también dar seguridad, tanto a los que aplican, como a los profesionales, como a la comunidad”.

La medida cuenta con un fuerte respaldo político

La entrevistada destacó que el texto fue elaborado con un consenso político y técnico amplio: “Este marco es una base y creo que puede ser ordenador para aquellos lugares donde no hay normativa, puede permitir ser una base”.

Y resaltó el respaldo político recibido: “Tenemos el acompañamiento del presidente de la Comisión de Agricultura y del vicepresidente, pero a su vez ha sido un proyecto que se trabajó en conjunto con los asesores de estos diputados y le hemos agregado como una mirada ambiental y eso a nosotros nos parece sumamente enriquecedor".