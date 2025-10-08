Desde 2026 regirá el uso obligatorio de la caravana electrónica: “Se busca el cumplimiento de estándares de calidad e información”

El gerente de marketing de Villanueva, Germán Pereyra, dialogó con Canal E y explicó los detalles de la identificación electrónica obligatoria del ganado que entrará en vigencia el 1° de enero de 2026.

Germán Pereyra explicó que, “básicamente la medida está, esta normativa viene a acaparar todo lo que es bovinos, bubalinos y cérvidos con un porcentaje muy alto por supuesto en la parte bovina y los animales que se van a caravanear”.

Cuál es el margen de la nueva medida

“La resolución establece eso, son para animales que no han sido caravaneados hasta el 31 de diciembre del 2025, el primer destete o antes del primer movimiento”, señaló, y agregó que, “creo que el marco de la dinámica del ganadero va a abarcar todo, de hecho hace poquito salió una noticia como que las caravanas visuales van a dejar de comercializarse, así que el productor en sí no va a tener otra opción más que adoptar la caravana electrónica”.

El objetivo principal, explicó Pereyra, es “el cumplimiento de estándares de calidad y de información que el mercado te lo está demandando hoy para entrar a mercados como China o Japón”.

Los beneficios de la caravana electrónica

“Esto pasa a ser conocer la trazabilidad del animal y de la producción que ha tenido a lo largo de la cadena productiva, es un factor importante, pero también abarca un mayor control sanitario, por supuesto, y también una mayor trazabilidad en lo que es la cadena de producción y faena”, indicó.

Sobre la misma línea, el entrevistado agregó que, “empezar a entender cómo ha sido la trayectoria de ese animal a medida que ha pasado por los diferentes estadios del ciclo productivo, desde que nace en el campo de cría hasta que termina en el frigorífico”.

En cuanto a los dispositivos que se oficializarán, explicó: “Lo que se oficializa es un dispositivo electrónico que va a ser una caravana electrónica. Esta caravana electrónica va a estar en una tarjeta visual, después otro que va a haber es un bolo intraruminal, que básicamente está pensada más para la producción de leche, en campo principalmente, y por último el chip subcutáneo que va a ir en la parte posterior de la oreja del animal”.