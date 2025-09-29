El economista, Roberto Rojas, pasó por Canal E y analizó las últimas medidas del Gobierno de Javier Milei, entre ellas la baja de retenciones, la intervención en el mercado cambiario y el impacto político de cara a las elecciones de octubre.

“Estamos asistiendo a toma de nuevas herramientas por el Gobierno Nacional, por el ministro Caputo, fundamentalmente después de esta baja de retenciones a cero hasta el 31 de octubre. Hay que buscar una nueva herramienta para que eso no se vaya a dólares y poder adueñarse la mayor cantidad de dólares posibles del Banco Central”, explicó Roberto Rojas.

La estimación con respecto a la acumulación de reservas

El cálculo oficial, detalló, cambió drásticamente: “La perspectiva que tenía, si se mantenía como seguían las reglas de juego el ministro Caputo, era que de esos 7.000 millones, aproximadamente, iba a quedar el 25% y esa suma sube al 77%. Es decir, va a haber una mayor acumulación de reserva”.

Sin embargo, Rojas advirtió: “Esto no quiere decir que acumular reservas sea bueno para todos y que no implique una mayor presión sobre el tipo de cambio oficial”. También alertó que, “todo lo que te liquiden ahora te van a dejar de liquidar después, como que a partir del miércoles ya no vas a tener más liquidación por un tiempo largo”.

El próximo objetivo del Banco Central

En ese marco, evaluó: “Ahora lo que habría que ver es si el Banco Central en estas nuevas medidas llega a acumular la cantidad de reserva suficiente para hacer los pagos de febrero, lo cual le daría estabilidad al sistema, pero sí lo que va a suceder es que dé cierta previsibilidad por lo menos hasta febrero”.

En este sentido, el economista añadió: “Desde lo político y desde el discurso político, lo que hay es un cambio determinante en el pragmatismo del Gobierno, tomando herramientas que le criticaban, por ejemplo, a Sergio Massa antes de las elecciones. Finalmente están interviniendo en el mercado”.

Respecto a la reacción de los productores, señaló: “Hay quejas de todos los sectores productores y todas las organizaciones de los mismos. Probablemente lo que sí le pasa al pequeño productor que sí o sí tiene que terminar liquidando para solventar el gasto corriente”.