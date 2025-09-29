Perfil
Plan económico

“Desde el discurso político, lo que hay es un cambio determinante en el pragmatismo del Gobierno”

Así lo expresó el economista, Roberto Rojas, quien luego dijo que el Gobierno está “tomando herramientas que le criticaban, por ejemplo, a Sergio Massa antes de las elecciones”.

Milei
El economista, Roberto Rojas, pasó por Canal E y analizó las últimas medidas del Gobierno de Javier Milei, entre ellas la baja de retenciones, la intervención en el mercado cambiario y el impacto político de cara a las elecciones de octubre.

“Estamos asistiendo a toma de nuevas herramientas por el Gobierno Nacional, por el ministro Caputo, fundamentalmente después de esta baja de retenciones a cero hasta el 31 de octubre. Hay que buscar una nueva herramienta para que eso no se vaya a dólares y poder adueñarse la mayor cantidad de dólares posibles del Banco Central”, explicó Roberto Rojas.

La estimación con respecto a la acumulación de reservas

El cálculo oficial, detalló, cambió drásticamente: “La perspectiva que tenía, si se mantenía como seguían las reglas de juego el ministro Caputo, era que de esos 7.000 millones, aproximadamente, iba a quedar el 25% y esa suma sube al 77%. Es decir, va a haber una mayor acumulación de reserva”.

Sin embargo, Rojas advirtió: “Esto no quiere decir que acumular reservas sea bueno para todos y que no implique una mayor presión sobre el tipo de cambio oficial”. También alertó que, “todo lo que te liquiden ahora te van a dejar de liquidar después, como que a partir del miércoles ya no vas a tener más liquidación por un tiempo largo”.

El próximo objetivo del Banco Central

En ese marco, evaluó: “Ahora lo que habría que ver es si el Banco Central en estas nuevas medidas llega a acumular la cantidad de reserva suficiente para hacer los pagos de febrero, lo cual le daría estabilidad al sistema, pero sí lo que va a suceder es que dé cierta previsibilidad por lo menos hasta febrero”.

En este sentido, el economista añadió: “Desde lo político y desde el discurso político, lo que hay es un cambio determinante en el pragmatismo del Gobierno, tomando herramientas que le criticaban, por ejemplo, a Sergio Massa antes de las elecciones. Finalmente están interviniendo en el mercado”.

Respecto a la reacción de los productores, señaló: “Hay quejas de todos los sectores productores y todas las organizaciones de los mismos. Probablemente lo que sí le pasa al pequeño productor que sí o sí tiene que terminar liquidando para solventar el gasto corriente”.

