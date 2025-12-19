Desde el Gobierno afirman que, “el Mercosur no es adecuado para negociar con el mundo”

El periodista, Alejandro Gomel, en comunicación con Canal E, analizó la preparación del presidente Javier Milei para participar de la cumbre del Mercosur que se realizará en Puerto Iguazú, en un contexto marcado por fuertes tensiones políticas, diferencias ideológicas con los países del bloque y un escenario legislativo complejo tras lo ocurrido en el Congreso.

Según explicó Alejandro Gomel, el viaje presidencial está previsto como una visita relámpago. “Mañana 20 de diciembre va a viajar el Presidente a la mañana con la idea de hacer un viaje relámpago, es decir, de ir y volver en un día”, señaló.

Javier Milei optó por ir a la cumbre del Mercosur antes de enviar al canciller

Si bien existe la posibilidad de que Javier Milei viaje la noche previa por cuestiones climáticas, la decisión es asistir a la cumbre, pese a las diferencias con otros mandatarios. “En algún momento se manejó la posibilidad de ver si iba a ir o no, si simplemente mandaba al canciller”, explicó, pero advirtió que eso “sería así, un destrato y una descortesía para el resto de los países del Mercosur”.

Uno de los ejes centrales del encuentro será la falta de avances en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “Desde Europa le enfriaron el tema y dijeron que se iba a postergar, se iba a postergar por lo menos un mes esta firma”, afirmó Gomel, lo que redujo notablemente las expectativas sobre la cumbre.

Las diferencias de Javier Milei con el Mercosur resurgen

En ese marco, Milei volverá a plantear su visión de apertura económica y acuerdos bilaterales por fuera del bloque regional. “Javier Milei va a plantear cómo lo viene haciendo, la idea de la apertura, la idea de hacer acuerdos por fuera del Mercosur”, sostuvo, y detalló el contrapunto con el presidente brasileño: “Lula, que habla de un fortalecimiento del bloque regional, y Javier Milei que viene planteando la apertura”.

Desde el Gobierno argentino consideran que el Mercosur limita las posibilidades comerciales del país. “Creen que el Mercosur no es la herramienta más adecuada para poder negociar con el resto del mundo”, explicó el entrevistado. Sobre la misma línea, agregó que incluso entienden que “le pone traba muchas veces a las negociaciones de los países, especialmente de la Argentina”.

Mientras tanto, en Casa Rosada se vive un clima de fuerte malestar tras la última sesión en Diputados. “Hay mucho enojo, hay cierto desconcierto”, describió, en referencia a la aprobación del presupuesto, que tuvo un alto costo político para el oficialismo.