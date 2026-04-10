Desde el sector agroexportador afirmaron que, “es tal vez la mayor cosecha de la historia de Argentina”

Con el fin de analizar el contexto de alta tensión para la cadena agroexportadora, este medio se comunicó con Luis Zubizarreta, vicepresidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, quien advirtió sobre el impacto del conflicto con transportistas en plena campaña gruesa.

“Estamos arrancando lo que tal vez es la mayor cosecha de la historia de Argentina”, sostuvo Luis Zubizarreta, y remarcó que este momento es clave porque “es el momento crítico que consiste en levantar esa cosecha y empezarla a llevar a los puertos”.

La suba de los combustibles y su impacto en el agro

El problema central radica en la suba del gasoil, que tensionó la negociación de tarifas de flete. “Suben los combustibles, es algo natural por esta situación internacional y obviamente que esa suba tiene que verse reflejada en las tarifas que reciben los transportistas”, explicó.

La falta de consenso derivó en protestas que ya afectan la logística exportadora. Según Zubizarreta, “desde hace unos días tenemos cerrado el acceso a dos de los puertos más importantes del país, que es el puerto de Bahía Blanca y la Ecochea”.

Quiénes son los que se encargan de transportar la mercadería

El conflicto se complejiza por la fragmentación del sector: “Los transportistas de granos son mini PyMEs, son incluso muchas veces personas físicas que tienen un camión”. Esto dificulta alcanzar acuerdos generales.

El entrevistado explicó que, si bien existe una tarifa de referencia, el sistema funciona bajo libre contratación: “Cada uno que decide contratar un camión tiene que consensuarlo con el transportista y definir una tarifa”.

Sin embargo, la falta de una mesa nacional unificada agravó el conflicto: “Esa mesa se trasladó a las provincias y se hace más complejo llegar a un acuerdo”. Sobre las negociaciones recientes, indicó que, “parecía que había un acuerdo con un aumento que era del 14%, pero hoy seguimos con el conflicto”.