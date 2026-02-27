Desde el sector bursátil aseguran que, “realmente es un buen momento para los inversores de estar diversificados”

El analista financiero, Ezequiel Vega, en contacto con Canal E, realizó un repaso detallado sobre las oportunidades actuales de inversión, tanto en renta fija como en renta variable, con foco en los mercados internacionales, los ETFs y la necesidad de diversificación ante la incertidumbre global.

Ezequiel Vega planteó que hoy es clave mirar más allá del escenario local: “Saliendo un poco del escenario local, yo iría un poco al internacional”. En ese sentido, destacó el desempeño de Asia en los mercados bursátiles: “Tenemos un índice ganador por lejos de las bolsas latinoamericanas, norteamericanas y europeas, que es el índice KOSPI de Corea del Sur”.

Las oportunidades que se presentan en el mercado de Asia

Sobre las alternativas para invertir en ese mercado, señaló que, “el ETF, el EWI, que es uno de los índices donde uno de los cuales puede invertir”, y aclaró: “Acá no estoy haciendo una recomendación pública de inversión, simplemente describir que la economía de Corea del Sur y la apuesta que hay por parte de la comunidad de inversión internacional es muy fuerte”.

Vega también mencionó a Japón como otro foco relevante: “Y lo mismo también en Japón, en el EWJ, que es el ETF que replica el índice de la economía japonesa, del Nikkei 225”. Asimismo, remarcó que, “son dos índices que vienen con un gran desempeño”.

Incertidumbre por el auge de la inteligencia artificial

Al analizar el contexto global, recordó el comportamiento de los metales preciosos y la incertidumbre en torno a la tecnología: “Recordemos que el año pasado fue el año de los metales, fue el año de la plata, particularmente, en primer lugar, y después el año del oro”. Sobre la misma línea, agregó: “Hoy por hoy los analistas lo que vemos es ante esta incertidumbre que se genera por parte de la inteligencia artificial”.

En ese marco, el entrevistado insistió en la importancia de diversificar: “Realmente es un buen momento para los inversores de estar diversificados”. Adempas, explicó el concepto con claridad: “¿Qué significa esto? De no tener todos los huevos en la misma canasta”.

Sobre cómo puede invertir un ahorrista argentino en estos instrumentos, detalló el procedimiento: “Lo puede hacer desde un ALIC, que son la Agencia de Dirección y Compensación”. A su vez, explicó que, “uno puede abrirse la cuenta comitente, hacerse transferencia de su CBU a su cuenta comitente”.