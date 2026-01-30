Desde el sector porcino hablan de un “bondiolicidio”, por “el derrumbe del precio de la bondiola”

El consultor, Juan Luis Uccelli, mencionó en Canal E que el sector porcino argentino atraviesa un momento de fuerte tensión, con la bondiola como símbolo de una problemática más profunda.

“Se me ocurrió esa palabra que tomó más relevancia de la que uno esperaba y tiene que ver con un corte que todo el mundo conoce, hoy la bondiola la conoce todo el mundo”, explicó Juan Luis Uccelli. Y recordó que, “desarrollamos todo un producto, lo pusimos en la parrilla de los argentinos, la gente lo tomó, fue bien recibido”.

Fuerte importación desde Brasil

Según desarrolló, el problema se profundizó con el ingreso de mercadería importada desde Brasil. “Lamentablemente ya hace un tiempo atrás empezó a traerse mercadería de Brasil, que siempre se importó de Brasil, pero se empezó a traer mercadería congelada, que se descongela y se vende como carne fresca, que es un error eso”, planteó. Además, señaló que, “la otra ahora ya se vende congelada a un precio extremadamente barato, porque en Brasil no tiene valor el tema de la bondiola”.

El impacto es directo sobre el precio local. “Hoy dejó de ser premium, o sea hoy por esta situación el precio ha caído mucho y ha perjudicado la producción nacional”, afirmó Uccelli. En ese sentido, comparó con otros cortes: “Uno lo ve con la entraña, que era un corte que no tenía valor y hoy la entraña es un corte caro, o la molleja que es un corte que en el mundo no tiene valor y acá se paga un precio muy importante por un tema de gustos”.

Diferencia de calidad

También apuntó a las diferencias de calidad. “Cuando se compre una bondiolita de esas de Brasil, que dice Brasil ahora en un supermercado, y la ponga en una parrilla, el 30% de lo que compra se va a ir en la parrilla por el agua que tiene”, mientras que “la bondiola argentina no tiene ese problema”.

La caída del precio queda reflejada en la relación con otros cortes. “En 2016 estaba un 37% por arriba del pechito, que es un precio lógico”, detalló el entrevistado. A su vez, comentó que, “el año pasado estuvo en un 26%, y en las ofertas que estamos viendo este año bajamos a una diferencia del 8%”. Por eso, sostuvo: “Hablamos de bondiolicidio, o sea, porque se ha caído de una forma estrepitosa el precio de la bondiola”.

Asimismo, remarcó que el daño no es solo comercial, sino estructural. “Estamos destruyendo ese producto que sirve para toda la cadena de valor en un armado más lógico”, advirtió, y explicó que la bondiola compensaba otros cortes que no tienen demanda local ni externa.