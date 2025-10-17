Día mundial de los fertilizantes: una herramienta que “cambió la historia de la humanidad”

La directora ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil, María Fernanda González Sanjuán, pasó por Canal E y explicó la importancia de los fertilizantes para la producción de alimentos y el papel clave del suelo en la sostenibilidad agrícola, en el marco del Día Internacional de los Fertilizantes.

“Es simbólico, quizá no es muy conocido, pero ahí la humanidad a lo largo del tiempo ha marcado hitos que han permitido explicar cómo evolucionó la población mundial, y los fertilizantes son uno de ellos”, planteó María Fernanda González Sanjuán.

La importancia de los fertilizantes en la mayor producción de alimentos

“Fue la urea. Ahí es donde descubrimos cómo a partir de nitrógeno atmosférico podemos sintetizar urea, y es el fertilizante nitrogenado más usado y más común”, afirmó. Luego, manifestó que, “¿Por qué digo que cambió la historia de la humanidad? Porque cuando uno ve la evolución de la población mundial, la tasa de crecimiento pega un salto muy pronunciado y empieza a haber más alimento”.

González Sanjuán remarcó que, “los fertilizantes son una tecnología que nos permite cultivar y generar más alimento y de mejor calidad, y como cualquier tecnología viene con un manual de buen uso”.

Las consecuencias de usar mal los fertilizantes

“Si lo uso mal, algo voy a estar afectando o voy a perder dinero, porque son una tecnología y tienen un costo. O voy a generar un impacto ambiental, o no voy a generar el efecto deseado por el cual estoy aplicando la tecnología”, explicó.

La entrevistada comentó que, “los fertilizantes tienen una dosis recomendada, que determina el tipo de cultivo, el tipo de suelo, la expectativa de rendimiento, la humedad, el pronóstico climático, si es un secano o bajo riego”. Sobre la misma línea, detalló: “Es como si yo tuviera que tomar una vitamina o un suplemento, hay una dosis, un momento y una frecuencia. Lo mismo pasa con los fertilizantes. Por eso es fundamental el asesoramiento profesional”.

“El suelo es el punto de partida, es el que nos permite contar toda esta historia de la agronomía y la producción de alimentos, porque es donde arranca la historia”, explicó. “No todos los suelos son iguales. No son los mismos a nivel mundial, ni dentro de Argentina, ni siquiera dentro de un mismo campo”, añadió.