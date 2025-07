Diego Armesto: “Argentina está frente a una sentencia firme por el juicio de YPF y ya no hay margen para negociar”

En diálogo con Canal E, el abogado constitucionalista Diego Armesto sostuvo que “Argentina está frente a una sentencia firme por el juicio de YPF y ya no hay margen para negociar”.

Estrategia judicial y límites del sistema legal estadounidense

El gobierno argentino presentó casi simultáneamente una apelación y un pedido de suspensión del fallo por la causa YPF, una jugada que, para el abogado Diego Armesto, tiene una lógica de último recurso. “Son tiros que vas tirando a ver si alguno le pegás”, resumió con crudeza.

Según explicó, “los abogados creen que pedir primero el stay y luego la apelación puede lograr una especie de ‘perdón’ procesal por parte de la jueza para evitar el pago inmediato”, aunque no significa que la deuda desaparezca. En este momento, la clave está en lo que decida la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York.

Armesto detalló que hay dos posibles efectos legales del recurso: “Si tiene efecto suspensivo, la sentencia queda frenada; si es devolutivo, hay que cumplir con el fallo mientras el recurso se tramita”. Además, subrayó que el caso aún podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Un aspecto llamativo es que, según Armesto, “en EE.UU. están discutiendo una ley argentina, lo cual podría habilitar a que la Corte Suprema argentina también se pronuncie”. En ese sentido, recordó que “el Departamento de Justicia estadounidense ya dijo que sus tribunales no deben intervenir en asuntos de países soberanos”.

Riesgo de ejecución y falta de cultura de diálogo

Consultado sobre los posibles escenarios, Armesto fue claro: “Si no pagás, en algún momento te van a ejecutar”, aunque aclaró que, al no estar formalmente demandada la República Argentina, ciertos activos del Estado no podrían ser embargados.

“No te podés quedar con la Fragata Libertad o con un avión de Aerolíneas; se trata de una discusión de derecho privado sobre acciones de una empresa que era privada”, sostuvo. También enfatizó que la jueza nunca puso en duda la expropiación como herramienta soberana, lo cual complica aún más la ejecución del fallo.

En cuanto a la estrategia del Gobierno de descartar la negociación, Armesto fue tajante: “Estamos complicados. Yo trato de negociar antes de la sentencia, no después”. Ilustró su posición con un ejemplo judicial: “Si te condenan a pagar 15, ya no sirve que ofrezcas 5. La otra parte no se mueve más”.

Finalmente, criticó la falta de una cultura de diálogo en la política local: “El diálogo y el consenso no son una gimnasia que el Gobierno tenga como norte. Siempre hay que ir a fondo”, concluyó.