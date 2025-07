Mientras los indicadores macroeconómicos muestran cierta mejora, el humor social de la población pareciera no acompañar. Así lo explicó el analista de redes, Diego Corbalán, quien conversó con Canal E y se refirió a cómo discuten los argentinos la economía en el espacio digital.

“Hace 60 días más o menos, estamos hablando de 8 semanas, en las cuales la expectativa favorable que había sobre la recuperación económica se terminó pinchando”, afirmó Diego Corbalán. Según señaló, la percepción social cambió a partir de abril, pese a anuncios clave: “Empezó a mostrar un debilitamiento entre mayo y junio y esto que va de julio”.

La inflación ya no está reconocida por la población

Aunque la inflación continúa bajando, eso ya no genera entusiasmo. “La mejora de la inflación ya no está reconocida públicamente como un beneficio”, sostuvo. Y agregó: “Por supuesto que siempre lo es pero hoy con eso no alcanza, porque los salarios están atrasados”.

Corbalán subrayó que el poder adquisitivo sigue en retroceso y que “esto redunda en un mal humor social que nosotros lo vemos muy evidente en la conversación pública”. Luego, manifestó que a pesar de ciertos logros, “hay una enorme deuda”, especialmente con la clase media.

Continúa la crisis para la clase media

A su vez, hizo hincapié en que “es la clase media la que tiene también mucho protagonismo en la discusión pública”, y alertó: “Volvemos a encontrar a la clase media transitando su crisis y viviendo sus frustraciones”.

Sobre la misma línea, el entrevistado advirtió: “No se trata necesariamente de que la clase media sea pobre, pero se está empobreciendo”. Asimismo, explicó que esa franja social “tiene que recortar esos consumos que la distinguía, que la diferenciaba probablemente del resto”.

En la conversación económica digital, comentó que lo que predomina es la exigencia. “El principal reclamo es que haya políticas económicas para enderezar la economía”, afirmó. “Se reconoce una parte de lo hecho, pero todavía hay una enorme deuda”, expresó.