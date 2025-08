Diego Corbalán: “El dólar es la gran variable que te mide la gobernabilidad del gobierno de turno”

Diego Corbalán, especialista en análisis de redes sociales, afirmó en diálogo con Canal E que la cotización del dólar “es más una discusión política que económica” y que cuando sube, reconfigura el clima social y la agenda pública.

El dólar como reflejo político en redes sociales

“Lo económico en la Argentina es político”, aseguró Diego Corbalán al analizar el impacto que tuvo la reciente suba del dólar en la conversación pública. Según explicó, “el dólar es la gran variable que mide la gobernabilidad del gobierno de turno” y cada pico genera una activación inmediata en las redes.

La semana pasada, por ejemplo, “hubo un incremento de menciones de casi el 200% en redes sociales”, detalló Corbalán, aunque aclaró que “con la estabilización de la cotización, ese volumen cedió”.

El analista destacó cómo “el gobierno venía con una agenda electoralista, y de pronto tuvo que lidiar con una cuestión económica que hace rato no enfrentaba”. Según sus registros, el término “gobierno” fue el más mencionado en la nube de palabras generada a partir de las discusiones online, seguido de “oficial”, “precio”, “retenciones” y “dólar blue”.

Discusión pública, virulencia política y agotamiento social

Para Corbalán, la política y la economía en Argentina están inevitablemente entrelazadas: “Cuando el dólar se va de su franja normal, las redes se activan inmediatamente”. Y aunque el dólar es una conversación cíclica, hay temas estructurales que mantienen su peso constante, como “la pobreza y el empleo”.

En cuanto al tono del debate público, advirtió que “la virulencia del discurso oficialista empieza a tener un impacto menor”. Corbalán consideró que el oficialismo ya tomó nota de eso: “Se ha dado cuenta de que el odio también dejó de tener efecto”.

Incluso se refirió a las recientes declaraciones de Javier Milei: “Prometió no insultar, pero luego volvió a usar frases muy violentas como la de ‘si fuera cierto que la gente no come, las calles estarían llenas de cadáveres”. Para el analista, esa estrategia discursiva “tensiona todo el debate público y arrastra consigo la discusión económica”.

A pesar de esto, el clima en redes sociales muestra una leve mejora: “Hay una tendencia a mejorar el humor social, aunque muy de a poco”, dijo, y destacó que “eso también puede estar siendo decodificado por el gobierno”.

Corbalán concluyó que, si bien la política sigue siendo central en la conversación pública, hay cierto cansancio: “La sociedad busca otros asuntos, se agota de discutir siempre en torno a la figura presidencial”.