El analista de redes sociales, Diego Corbalán, habló con Canal E y explicó el impacto que tuvo en el ecosistema digital la renuncia de José Luis Espert a su candidatura por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. También señaló que el episodio generó un fenómeno de magnitud inusual, comparable solo con hitos políticos o deportivos, y que el gobierno de Javier Milei quedó atrapado en su propia crisis reputacional.

Diego Corbalán describió la magnitud del fenómeno en redes: “Prácticamente una semana entera Espert fue tendencia en las redes sociales, y la verdad que recordamos pocos episodios de estas características. Probablemente lo haya sido Milei cuando fue elegido presidente o cuando ganó las PASO de agosto del 23. Espert se ganó un lugar de protagonismo negativo y le compite como fenómeno político a lo que fue la crisis $Libra y la crisis de los audios”.

Fuerte presencia de Espert en las redes sociales

Asimismo, destacó el crecimiento explosivo de las menciones: “De un día para el otro, en el término de 48 horas entre finales del mes pasado y el principio de este, las menciones sobre Espert en redes sociales se dispararon 3.400%. Espert pasó a tener casi un centenar de menciones diarias en el pico de la crisis”.

Sobre la narrativa digital, Corbalán explicó: “El Espert candidato era un candidato como los libertarios están teniendo para esta campaña, candidatos poco interesantes y poco relevantes”.

Y recordó sus antecedentes: “Espert había sido una figura pública de relevancia, especialmente con una buena performance en el 19. Pero después fue todo, digamos, de ahí en adelante para Espert fueron todos conflictos públicos”.

El analista de redes sociales subrayó una diferencia clave con Javier Milei: “Espert siempre fue una figura pública y polémica, pero a diferencia de Milei, salpicado reputacionalmente no por sus dichos sino por sus movimientos políticos, cosa que hasta Milei, hasta $Libra, no le había pasado una crisis de esa magnitud”.

Problemas en la administración de la crisis por parte del oficialismo

A su vez, analizó los errores del oficialismo en la gestión de la crisis: “Lo que puede hacer ahora es olvidar este episodio en el cual el propio Gobierno y el propio Milei tomaron malas decisiones hasta último momento. Hasta la reunión de Milei con Espert era una crisis reputacional sobre el propio Espert. Ahora, al recibirlo Milei en Olivos trasladó esa carga reputacional negativa al propio presidente”.