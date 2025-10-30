Diego Corbalán: “Las redes son un vehículo muy eficiente para poder hacer comunicación en general y política en particular”

El analista de redes sociales, Diego Corbalán, habló con Canal E y analizó el papel decisivo de las plataformas digitales en la última elección parlamentaria, marcada por el triunfo de La Libertad Avanza.

Diego Corbalán explicó que el universo digital se convirtió en el espacio más eficiente para hacer política. “Es más barato, implica menos desplazamiento de gente, menos litros de pintura. Probablemente hay menos relaciones humanas cara a cara, pero las redes son hoy un vehículo muy eficiente para poder hacer comunicación en general y política en particular”, afirmó.

Las ventajas de las redes sociales en materia política

Además, destacó la capacidad de las plataformas para ofrecer retroalimentación inmediata: “Te devuelve un resultado, tenés una respuesta a tu estrategia de campaña, a ver cómo funcionó, a cuánta gente llegaste, qué hizo la gente con esa comunicación que hiciste”.

Corbalán señaló que Javier Milei combinó lo mejor del presente digital con prácticas tradicionales del pasado. “Milei dejó lecciones del pasado en esta campaña. Le puso el cuerpo a la campaña, hizo pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, apeló a la conexión física con la militancia”, subrayó.

El objetivo del Movistar Arena protagonizado por Javier Milei

Asimismo, observó que el acto del Movistar Arena fue clave para reconectar con la base libertaria: “El oficialismo entendía que tenía que reconectar con una de las bases críticas de este movimiento libertario que estaba un poco enojado con el Presidente, y que no era solamente el laburante o la ama de casa, eran los jóvenes”.

Para el entrevistado, uno de los giros más evidentes en la comunicación de Milei fue el cambio de tono tras la derrota en Buenos Aires. “Milei salió, le entró la ficha de que la agresión constante no es un buen negocio. Sin dejar de polarizar con el kirchnerismo, cambió la forma”, explicó.

Sobre ese proceso, agregó: “Claramente se registró en las redes. Milei hizo algo muy sutil que es digno de ser analizado: arrancó el acto, cantó, se mostró desbocado, pero en un momento dijo ‘me voy a dar una ducha, me voy a poner la pilcha del presidente y vengo’. Mostró que puede ser militante y Presidente a la vez”.