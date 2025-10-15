Diego Corbalán: “Mejoró el sentimiento digital hacia el presidente argentino”

Con el fin de desarrollar en profundidad la conversación digital que generó la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en Washington, este medio se comunicó con el analista de redes sociales, Diego Corbalán.También explicó que la cumbre “mejoró el sentimiento digital hacia el presidente argentino”, pero advirtió que, “todo está subsumido bajo un paraguas de lo político y lo ideológico”.

Sobre el impacto inmediato del encuentro, Diego Corbalán señaló: “En principio hay un saldo favorable para Milei porque hay una mejora por la expectativa que hubo antes y también lo que se debatió después de la cumbre en Washington. Hay una mejora en sentimiento de conversación del orden del 15 al 17%, una mejora que por supuesto está en curso, pero Milei se llevó algo bueno y es esto de mejorar un poco la charla, también la cobertura de los medios de comunicación”.

Las implicancias de mejorar la imagen de Javier Milei

Sin embargo, advirtió que el costo reputacional fue alto: “Más allá de estas especulaciones sobre lo que dijo o no dijo Trump en términos de ayuda a la Argentina en caso de ganar o perder los libertarios el 26 de octubre, es una mejora con un costo bastante elevado para Milei porque en la nube de la conversación sobre el presidente argentino hay como un poderoso acto de sumisión digital, porque el nombre excluyente que aparece es el nombre de Trump”.

Sobre la misma línea, Corbalán remarcó: “Milei en este caso ha concedido reputacionalmente un lugar central a Donald Trump porque es el propio Milei el que va a buscar el respaldo y una conversación que como lo estuvimos analizando y habitualmente lo hacemos buscando las temáticas de conversación, la charla de la cumbre entre Milei y Trump es una charla eminentemente política”.

La interpretación en redes sociales del encuentro entre Milei y Trump

Asimismo, explicó cómo interpretaron las redes el encuentro en Washington: “Detrás de esto está la cuestión de la crisis económica argentina, esta reunión tuvo un fuerte componente en lo político y en lo ideológico, es decir, la confluencia de dos líderes de la derecha internacional muy reconocidos, por supuesto que Trump mucho más que Milei, pero creo que las redes han decodificado que aquí hubo un encuentro de aliados estratégicos, más en términos ideológicos que políticos, pero con lo político también pensando fuerte”.

El entrevistado destacó que el tema económico estuvo presente, pero en segundo plano: “Siempre subsumido bajo un paraguas de lo político, es decir, se habla del dinero, se habla de los problemas económicos que tiene la Argentina, se habla de la crisis cambiaria, pero todo subordinado a un diálogo político ideológico entre Milei y Trump, así por lo menos lo entendieron las redes en estas menos de 24 horas desde que se reunieron ayer en Washington”.