Diego Raus analizó la crisis diplomática con Brasil: "No creo que afecte el intercambio económico"

La relación entre Argentina y Brasil volvió a quedar en el centro de la escena tras un nuevo cruce diplomático entre ambos gobiernos. Las diferencias políticas entre el presidente Javier Milei y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reavivaron el debate sobre el impacto de la política exterior argentina en el plano regional.

En ese contexto, el sociólogo Diego Raus analizó las consecuencias del retiro temporario del embajador brasileño, el futuro del vínculo bilateral y el escenario político de la región. Además, se refirió a los desafíos que enfrenta el peronismo de cara a las próximas elecciones presidenciales.

El avance de la derecha y las diferencias dentro del nuevo mapa político

La tensión entre los gobiernos de Argentina y Brasil volvió a instalar el debate sobre la política exterior del presidente Javier Milei. Para el sociólogo Diego Raus, el retiro temporario del embajador brasileño constituye una respuesta diplomática habitual frente a las declaraciones del mandatario argentino, pero no alterará el vínculo económico entre ambos países.

El sociólogo explicó que "no creo que afecte absolutamente nada del intercambio económico, porque Brasil es el principal mercado de exportación de la Argentina", aunque advirtió que "en el idioma de la diplomacia el tema fue grave" por los cuestionamientos de Milei al presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante su visita al país vecino.

Asimismo, recordó que el Mercosur continúa siendo un factor de estabilidad regional y destacó el profesionalismo de la diplomacia brasileña, que respondió siguiendo los protocolos habituales de las relaciones internacionales.

Al analizar el escenario regional, Raus reconoció que existe un crecimiento de gobiernos de derecha, aunque aclaró que no todos responden al mismo perfil ideológico. "Una cosa es hablar de gobiernos de derecha y otra cosa distinguir un poco la especie dentro de ese género", señaló.

En ese sentido, diferenció a los gobiernos de perfil libertario, como el de Javier Milei, de otros espacios conservadores tradicionales y consideró que estos últimos difícilmente acepten un liderazgo regional del mandatario argentino.

El desafío del peronismo: construir un nuevo discurso político

Respecto de la política argentina, Raus sostuvo que el principal problema de la oposición no pasa únicamente por los liderazgos internos, sino por la falta de una narrativa capaz de conectar con las nuevas generaciones. "El problema que tiene es encontrar un discurso político", afirmó al referirse al peronismo, y explicó que los conceptos históricos vinculados al empleo, el salario y la justicia social ya no movilizan del mismo modo a una parte importante del electorado joven.

El sociólogo remarcó que "hay un sector social muy grande, que es electoral también, cuya experiencia de vida es absolutamente ajena a estas cuestiones", por lo que consideró indispensable reformular el mensaje opositor sin renunciar a sus principios históricos.

Sobre la interna justicialista, reconoció que Axel Kicillof aparece como el dirigente mejor posicionado, aunque insistió en que incluso un liderazgo consolidado necesitará "encontrar un discurso político que interpele a un electorado que está esperando otra cosa" si pretende disputar con éxito el poder en las elecciones presidenciales de 2027.