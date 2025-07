Diego Reynoso: “Hay escasez en la renovación de liderazgos”

En diálogo con Canal E, el analista político Diego Reynoso destacó las fracturas emergentes en La Libertad Avanza tras el cierre de listas, señalando la creciente centralidad de Karina Milei y la fragilidad de los consensos internos.

La Libertad Avanza: centralismo de Karina y fracturas sin resolver

El cierre de listas en la Provincia de Buenos Aires dejó en evidencia tensiones internas que amenazan con profundizarse en el oficialismo. “Todo indicaría que en La Libertad Avanza, Karina Milei y la familia Menem, a través de Sebastián Pareja, tuvieron el dominio total en el armado”, señaló el entrevistado, quien subrayó que el espacio vinculado a Santiago Caputo “quedó dolido y fuera de la negociación”.

A pesar de la disciplina interna, se evidencian malestares. “Hubo quejas, tweets, e incluso marcación de inconsistencias en los nombres de las listas”, aseguró. Esta interna expone una dinámica de poder desequilibrada: “La corriente Milei logró disciplinar al PRO y ofrecerle una negociación en plano inclinado que el PRO aceptó con gusto”, remarcó.

Sobre la acumulación de conflictos dentro del espacio libertario, Reynoso fue claro: “Empieza a ser problemático que haya tantas internas en solo un año y medio de gobierno”. Aunque reconoció que los reacomodamientos son naturales, advirtió: “No tenemos todavía los instrumentos para dirimir disputas internas como las PASO, y eso genera líos como el apagón en La Plata para acomodar diferencias”.

Peronismo: equilibrio frágil y liderazgos en disputa

En cuanto al peronismo, Reynoso afirmó que la figura de Cristina Fernández de Kirchner sigue influyendo, pero “la unidad lograda es administrativa y formal, no política ni programática”. Detalló que “en la primera y tercera sección del conurbano fue el gobernador quien impuso los cabezas de lista”, y en el resto, “La Cámpora y el massismo lograron representación significativa”.

El analista consideró que los acuerdos actuales aún no aseguran cohesión real: “Todavía no me queda claro cuál es el diagnóstico común del peronismo ni cuáles son las soluciones que le van a brindar a la gente”.

Sobre las candidaturas testimoniales, Reynoso interpretó que responden a una falta de renovación dirigencial: “Hay una escasez en la renovación de liderazgos”, afirmó, destacando además que el desdoblamiento de elecciones en la provincia permite ver figuras más conocidas en listas seccionales. “Por primera vez desde el '83 veo dirigentes de peso encabezando listas provinciales”, remarcó.

Finalmente, Reynoso sostuvo que este fenómeno podría marcar un nuevo rumbo: “Ojalá sea bienvenido que la provincia de Buenos Aires empiece a dirimir sus cuestiones separadas de las nacionales”, cerró.