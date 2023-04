Dólar Agro: cuál es el impacto de la medida en el sector vitivinícola

En las próximas horas, el Gobierno Nacional pondrá en vigencia el Programa de Incremento Exportador, también conocido como “dólar agro”, “soja” o “malbec”, orientado a las economías regionales.

En este contexto, nos comunicamos con Andrés Ridois, líder de Bodega Sin Reglas, quien habló sobre el impacto de la medida del Gobierno en el sector vitivinícola.

“La industria del vino es distinta a lo que puede ser la industria de la soja, con commodities podes liquidar todo en un día mientras que nosotros dependemos del consumo que hace un tercero”, dijo Ridois.

“Es un alivio en relación a los impactos de la economía diaria. Si no se hace permanente, es una ayuda muy corta”, añadió el entrevistado. “No hay políticas públicas para el sector. Si no hay políticas de largo plazo para el sector, no sirven”, completó.

Luego, el emprendedor dijo que el atraso cambiario está dando vuelta la competitividad del sector en el plano internacional por los altos costos de producción. “Hay posibilidad de crecimiento, es el sector más competitivo del planeta. Hace falta hacer negocios a largo plazo”, disparó Ridois.

“El problema del tipo de cambio es la distorsión, el atraso del tipo de cambio es un impuesto”, aseveró el entrevistado. “Posiblemente no podamos acceder al dólar malbec porque nuestros productos no entran en Precios Justos”, concluyó.