Eduardo Coria Lahoz sobre la falta de crecimiento económico: “La principal causa está en la desaparición del crédito”

El economista, Eduardo Coria Lahoz, analizó para Canal E el impacto de la segunda baja consecutiva de la tasa de interés y destacó cómo este giro en la política monetaria empieza a modificar el acceso al financiamiento, la dinámica del consumo y las perspectivas de actividad para los próximos meses.

“En el primer trimestre de este año estábamos estimando un crecimiento para la economía argentina alrededor del 6% del PBI”, recordó Eduardo Coria Lahoz, pero la situación cambió drásticamente durante el segundo y tercer trimestre debido a la desaparición del crédito: “La principal causa está precisamente en la desaparición del crédito, o más precisamente en la suba de las tasas de interés a valores estratosféricos que hacían virtualmente imposible a las empresas poder tomar crédito”.

La inesperada suba de la tasa de interés

Según explicó, el punto de inflexión fue el 10 de julio, cuando el Banco Central decidió liberar las tasas: “De repente un día vos tenías tasas del 8 al 10% anual y al día siguiente tenías tasas del 150 o del 160% anual”. Ese salto provocó que “el crédito para las empresas desapareciera y profundizó notablemente un proceso recesivo”.

Coria Lahoz destacó que el reciente cambio de tendencia empieza a verse en los datos de actividad: “Recién el día de ayer publicó las estadísticas del EMAE dando cuenta que en septiembre la economía empezó a crecer nuevamente”. Sobre la misma línea, dijo que este giro está directamente asociado a la baja del costo financiero: “La baja del costo del crédito es lo que va a permitir que en el futuro esta reversión de la economía ocurra”.

El movimiento de las empresas con la baja de tasas

En el caso de las empresas, el movimiento ya es visible: “En el mes de noviembre ya se han emitido obligaciones negociables por 4.200 millones de dólares. Esto es un récord para la economía argentina para un solo mes”. Y subrayó que esos fondos se reinvierten: “Todos esos recursos las empresas los reinventan en sus procesos productivos”.

Por el lado de las familias, el entrevistado comentó que el panorama también comienza a mejorar luego de meses de contracción del consumo, “hasta hace dos meses atrás estábamos hablando de prácticamente el doble o el triple” en tasas respecto de los niveles actuales. En la actualidad, señaló, ya aparecen opciones de financiamiento con tarjeta “a seis meses, no sin interés, pero con un interés de alrededor del 3% actual”.

Sobre el peso de los créditos alternativos, explicó que son dinámicas separadas: “Son dos carriles que corren por separado”. El financiamiento bancario depende del historial formal, mientras que las FinTech cubren al sector informal: “Alrededor del 40% de la población argentina trabaja en negro y no tiene la posibilidad de pedir un crédito en un banco”.