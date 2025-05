Eduardo Jacobs: “Hay señales por todos lados que la economía crece”

En función de analizar el actual contexto económico, el crecimiento, las nuevas medidas del Gobierno y las tensiones políticas, este medio se comunicó con el economista, Eduardo Jacobs.

“Este es un régimen capitalista y hay quienes ganan, quienes pierden dentro de cada sector”, explicó Eduardo Jacobs. Luego, aclaró que si bien el crecimiento no es parejo, “el conjunto, el promedio de todos está creciendo, tenés un fuerte crecimiento”.

Señales de que la economía crece

También remarcó que, “hay señales por todos lados que la economía crece”, y vinculó esto al aumento de las importaciones: “El 50% de esas importaciones son importaciones de bienes de capital, son importaciones de maquinarias, de equipos, de reposiciones y demás”. Asimismo, señaló que, “en un año y medio vos no reparás lo que hiciste, lo que destrozaste en los últimos cuatro años de una manera tan bestial”.

Sobre las medidas del Gobierno, Jacobs destacó que, “todas las medidas, la baja de inflación, la quita de restricciones, simplificar los trámites, autorizar sin tanto trámite el uso de fondos, todo contribuye”. A su vez, aclaró que, “no vas a saber nunca cuál es la cuota parte de cada una de las medidas en un resultado final”.

Flexibilización de los dólares no declarados

Sobre la flexibilización para ingresar dólares no declarados, comentó: “Una persona se acerca y quiere comprar una propiedad, por ejemplo, con dinero que no lo había declarado, bueno, perfectamente lo podrá hacer si y en tanto y en cuanto se adhiera al régimen simplificado de ganancias”. En este sentido, aseguró que se trata de “un canal para normalizar, para regularizar sus 10.000, sus 15.000 dólares”.

En cuanto a la necesidad de formalización, el economista expresó: “Tenés que flexibilizar, facilitar y hacer con la excusa de que vos estás persiguiendo y pidiéndole 100, 150 cosas a cada persona, estás persiguiendo el lavado y el delito, eso no es verdad”. Además, recalcó que, “el 50% del empleo está en negro, es decir, que la mitad de los ingresos que se generan están en negro”.

Por otro lado, hizo una crítica al discurso de Cristina Kirchner: “Eso es patético, ella no entiende nada de economía, es un comentario de señora enojada que está furiosa porque no le sale bien ninguna cosa”. Respondió a sus dichos sobre que no hay ni pesos ni dólares: “Hay dólares, hay pesos, la economía está mejorando, está recuperándose”.