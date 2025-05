Eduardo Reina: “Argentina no puede tener una colonia en África"

La remota isla de Anobón, ubicada en el Golfo de Biafra y perteneciente a Guinea Ecuatorial, despertó una inusual polémica en Argentina luego de que un exiliado solicitara ayuda humanitaria e incluso la incorporación al territorio nacional.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista político, Eduardo Reina, quien comentó que el planteo “es un sinsentido” que “puede poner en riesgo nuestro reclamo histórico sobre las Islas Malvinas”.

La conexión con el Virreinato del Río de la Plata

Según Reina, el argumento de quienes impulsan esta idea se basa en un lejano vínculo histórico: “Ellos le atribuyen parte a la historia en función de que en 1816 pertenecían al Virreinato del Río de la Plata”. El pedido proviene de un activista radicado en España que denuncia el abandono del gobierno de Guinea Ecuatorial sobre los tres mil habitantes de la isla, quienes viven sin luz ni servicios básicos.

“Este hombre está tratando de generar conciencia de que Argentina puede ayudarlos porque Milei, según él, es una persona disruptiva que podría escucharlos”, explicó Reina.

Malvinas: la contradicción estratégica

Uno de los puntos más delicados del asunto, según el analista, es cómo impactaría en la posición diplomática argentina frente al Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. “Estamos luchando por las Islas Malvinas porque tenemos una solución de continuidad con nuestro territorio. Imaginate si tomamos un continente pequeño con una isla: estropea toda una negociación histórica”, advirtió. Incorporar una isla africana iría en contra de los mismos principios históricos y geográficos que Argentina esgrime ante la ONU.

¿Qué dice el Gobierno argentino?

Reina señaló la falta de una respuesta oficial: “Nadie salió a desmentir absolutamente nada de esto”, y criticó el silencio de la Cancillería frente a un tema que ya circula en medios. Aunque cree que el pedido no prosperará, considera preocupante que “no hay una comunicación oficial diciendo ‘esto no va a prosperar’, indudablemente”.

Ayuda humanitaria, no anexión

Para Reina, la única acción viable sería brindar apoyo humanitario desde organismos internacionales. “Me parecería bien que el gobierno le dé apoyo institucional humanitario a la gente que vive ahí, porque vive en condiciones infrahumanas”, sostuvo.

Anobón, además, es una isla de origen volcánico, con supuestas riquezas minerales y playas paradisíacas, aunque actualmente “está militarizada y sometida a una dictadura histórica”.

“Argentina multicontinental”: una fantasía geopolítica

Aunque la idea se presenta como una oportunidad para que Argentina sea “multicontinental”, Reina fue tajante: “Tenemos muchos problemas como para sumarnos uno más”. Incorporar Anobón, lejos de fortalecer al país, debilitaría seriamente su posición internacional. “No deja de ser una gran noticia periodística que no debería pasar de esto”, concluyó.