El fallo judicial que inhabilita a Cristina Fernández de Kirchner para ejercer cargos públicos sacude todos los sectores políticos del país.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista político Eduardo Reina, quien comentó que, “esto no va a mover solamente el peronismo, creo que va a mover todas las piezas políticas”, al ser consultado sobre el impacto inmediato del fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner.

El analista político advirtió que todavía es temprano para hacer pronósticos concluyentes, pero sí anticipó un proceso de cambio transversal.

“Es muy prematuro todavía anticipar qué es lo que va a pasar”, indicó, aunque reconoció que el peronismo enfrenta una crisis interna que afecta directamente a figuras clave como Axel Kicillof y Sergio Massa.

Reacciones populares y calle caliente

La movilización social tras el fallo no alcanza niveles históricos: “No es un 17 de octubre”, sentenció Reina. A su juicio, la reacción en la calle es más simbólica que masiva, y responde a una estrategia política para generar caos. “Es una movilización para que todo se pudra, para que se genere un caos político”, enfatizó.

La respuesta oficial será clave: “El gobierno va a tener que medir muy bien cómo va a defender la calle”, advirtió, destacando el rol central de Patricia Bullrich en el control de eventuales disturbios.

El nuevo ajedrez peronista

Kicillof, Massa y Máximo Kirchner son los nombres que comienzan a gravitar en la reconfiguración del liderazgo. Sobre el gobernador bonaerense, Reina explicó: “Hay que ver cuánto la va a acompañar a Cristina, si hasta la puerta del cementerio o hasta la puerta de la cárcel”.

Respecto a Máximo, sostuvo: “No tiene fueros y tiene una imagen muy mala. No es lo mismo que Cristina”. Por eso, cree improbable que logre capitalizar políticamente esta coyuntura.

Sobre Sergio Massa, fue contundente: “Es un tiempista de la nada misma”, y cuestionó su falta de definición histórica: “Siempre jugó a la tibieza y nunca se hizo cargo de los procesos del peronismo”.

¿La Libertad Avanza capitaliza el escenario?

El entrevistado fue crítico respecto a la posibilidad de que la inhabilitación de Cristina haya sido parte de un plan premeditado: “No me parece que esto haya estado programado, y si lo hicieron, lo hicieron muy bien”. Para él, este fallo no fue parte de una estrategia de la Libertad Avanza, aunque sí les deja un terreno más despejado.

La atención se centra ahora en las negociaciones entre el espacio de Javier Milei y el PRO. “No es contra Cristina, era contra el modelo, y el modelo ahora es Axel Kicillof”, explicó Reina. A su entender, si la Libertad Avanza baja sus pretensiones en Buenos Aires, podría concretar alianzas que fortalezcan su presencia electoral.

La calle, el voto y la desconfianza

En cuanto a la posible influencia del fallo en la participación electoral, Reina opinó que no necesariamente aumentará la movilización ciudadana: “La gente está descreída de los políticos, que nadie les soluciona nada, entonces dice ‘no voy a votar’”.