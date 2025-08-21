Eduardo Reina: "Hay mucha discapacidad que es comprada y arreglada con un médico de turno"

En conversación con Canal E, Eduardo Reina, analista político, sostuvo que “el país no puede absorber una erogación más grande” y denunció posibles negociados en torno a los beneficios por discapacidad.

"El sistema previsional argentino está fundido"

En relación al rechazo del Congreso al veto presidencial sobre el aumento de jubilaciones, Reina fue tajante: "El sistema previsional argentino está fundido", advirtió, y agregó que "no hay plata”.

Para el analista, la iniciativa representaba un compromiso fiscal imposible de sostener: "Era más que cantado que no iban a poner al Gobierno en el aprieto de tener que erogar tanta cantidad de dinero", expresó, enfatizando que "el jubilado se ve ante la incapacidad de decir, pucha, justo a mí me tienen que dar".

En cuanto al trasfondo económico, Reina remarcó que el aumento hubiera sido apenas simbólico: "Sería migas o migaja para los jubilados en definitiva y no resolvería el problema", sostuvo, señalando que implicaría, por el contrario, "un gran agujero para el Estado".

Discapacidad: “Se han escuchado cosas aberrantes”

Más allá del tema previsional, Reina centró gran parte de su análisis en el rechazo al decreto de emergencia en discapacidad. "Eso es un tema que a mí me preocupa", dijo, y apuntó contra lo que considera un sistema plagado de abusos: "Hay mucha discapacidad que es comprada y mucha discapacidad que es arreglada con un médico de turno", denunció.

Reina reclamó una auditoría integral del sistema: "Me parece que al discapacitado tenemos que mejorar la cuenta con respecto a los abusos", y subrayó que los beneficios actuales no deben recortarse: "Todo lo que se le puede dar es poco", afirmó con énfasis, relatando la dificultad real que enfrentan las familias: "Trasladar a una persona, ponerle gente especializada, pagar sueldos, pagar transportes… hay una serie de beneficios que la gente tiene, todo eso no se puede recortar".

Asimismo, cuestionó el escándalo político que envolvió a la Agencia Nacional de Discapacidad y apuntó directamente a actores cercanos al oficialismo: "Español no era un funcionario cuatro de copas", indicó sobre el ahora exdirector del organismo, recordando que "fue abogado de Milei en muchas causas antes de que fuera presidente". También añadió que "era un asiduo concurrente a la Casa de Olivos".

“Todo es campaña”: elecciones y fuego cruzado

Consultado sobre el impacto electoral del conflicto, Reina fue claro: "Todo es campaña hoy por parte del Gobierno". Sostuvo que existe un frente interno dañado dentro del oficialismo: "Hay mucha gente herida, mucha gente que no se le puede pedir más favores", afirmó, y remarcó que "hay varios personajes que han quedado heridos… y ese es el gran problema que tiene el Gobierno hoy".

Respecto al tratamiento de los vetos en el Senado, Reina anticipó que será una batalla cerrada: "Hoy no la tienen todas para ganar dentro del Senado", explicó, y reconoció que "algunos gobernadores pudieron arreglar por el año este, pero otros van a pelear por las necesidades de sus provincias".

