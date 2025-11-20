EE.UU. creó 119.000 empleos en septiembre y el desempleo subió a 4,4%

La tasa de desempleo avanzó a 4,4 %, por encima del 4,3 % de agosto. Es el nivel más alto desde octubre de 2021. El incremento se explica en parte por la entrada de 470.000 personas** al mercado laboral. Muchas de ellas aún no lograron conseguir trabajo.

Las revisiones también cambiaron el panorama. El Departamento de Trabajo informó que en agosto, en vez de crear 22.000 empleos, la economía perdió 4.000. En total, los ajustes restaron 33.000 puestos entre julio y agosto.

Sectores que crecieron y sectores que cayeron

La atención médica y la asistencia social sumaron más de 57.000 empleos. La construcción agregó 19.000 y el comercio minorista casi 14.000.

Las fábricas, en cambio, eliminaron 6.000 puestos. El gobierno federal perdió 3.000 empleos.

Salarios moderados y preocupación por la economía

Los salarios crecieron apenas 0,2 % mensual y 3,8 % interanual. Son cifras cercanas al nivel que considera saludable la Reserva Federal. Sin embargo, el cierre del gobierno complicó la recopilación de datos. Durante 43 días, inversores y empresas operaron casi a ciegas en materia laboral.

Un mercado laboral bajo presión

El mercado laboral enfrenta el impacto de las tasas de interés altas. También pesa la incertidumbre que generan las propuestas arancelarias de Donald Trump. A pesar de esto, el crecimiento económico mostró resiliencia en la mitad del año.

Los funcionarios de la Reserva Federal siguen divididos. No está claro si recortarán la tasa de interés por tercera vez en el año.

Una desaceleración visible

Las revisiones anuales revelaron que la economía creó 911.000 empleos menos de lo reportado inicialmente para el año finalizado en marzo. Eso implica un promedio de solo 71.000 empleos mensuales, en lugar de los 147.000 estimados.

Desde marzo, el ritmo bajó aún más: apenas 53.000 empleos por mes. Lejos de los 400.000 mensuales del período pospandemia.

El impacto de la política migratoria

La política de Trump para restringir la inmigración ilegal podría reducir la cantidad de personas buscando empleo. Esto permitiría crear menos empleos sin que suba la tasa de desempleo.

Un reporte clave antes de la decisión de la Fed

El Departamento de Trabajo no publicará el informe completo de octubre. Lo hará junto con el de noviembre el 16 de diciembre. Por eso, el dato de septiembre es crucial. Será la última lectura final que tendrá la Fed antes de decidir, el 9 y 10 de diciembre, si aplica otro recorte de tasas.

