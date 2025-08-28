El auge del turismo: “Se presenta como un motor muy importante dentro de lo que es la economía”

La fundadora y directora de Flor de Viajes, Noelia Florencia Patti, analizó para Canal E el presente y futuro del turismo argentino e internacional. También repasó tendencias, nuevas experiencias y estrategias de fidelización de su empresa, que este año cumple una década.

Noelia Florencia Patti destacó que el turismo se consolidó como motor económico: “El balance la verdad que es muy bueno, el turismo se presenta como un motor muy importante dentro de lo que es la economía tanto nacional como regional”.

Hacia dónde se inclina el interés del turista

Entre las preferencias del público, subrayó: “El pasajero últimamente ha estado buscando mucho opciones de escapadas nacionales, pero bueno, también a los argentinos en general nos gusta mucho también viajar al exterior, así que todos los destinos como Caribe, Europa, Estados Unidos, son destinos muy elegidos por el pasajero”.

Además, Patti explicó que la gente busca experiencias auténticas: “El interés de los pasajeros también tiene que ver mucho con las culturas, en interactuar con lo local, con lo regional, vivenciar un poco los lugares, tanto a nivel local, nacional, como por ahí cuando uno viaja afuera, probar comidas auténticas”.

Nuevos intereses entre los turistas

Por otro lado, observó un cambio cultural: “El interés es, bueno, bajar un poco, hacer un turismo un poco más pausado, menos masificado, un turismo de bienestar y lo que nosotros llamamos turismo sostenible”. A eso se suma una tendencia en auge: “Vemos un interés en lo que tiene que ver con el turismo deportivo, el turista quiere participar, ser parte, ser protagonista”.

En otra instancia, la entrevistada dio ejemplos concretos: “Estamos incentivando mucho lo que tiene que ver con participar en maratones, en trekking, quizás en nados, en aguas abiertas en otros destinos, ser un poco también protagonista”.

Y amplió: “En los últimos años la gente le está prestando más atención a la salud, parte de otras experiencias es aprovechar un cruce o un trekking que se hace en Bariloche, hacer el trekking, puede ser un trekking, participar o competencia y de paso conocer el lugar”.