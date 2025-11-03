El desafío legal de la IA: cómo proteger los empleos ante la automatización

Durante la entrevista con Canal E, el abogado y especialista en inteligencia artificial Sebastián Chumbita explicó que los despidos asociados al avance tecnológico no son una novedad exclusiva de la IA, sino una consecuencia del proceso de automatización que atraviesa a las economías desde hace décadas.

“Esto no es un problema propio de la IA, sino de la automatización”, señaló Chumbita. Según explicó, las primeras oleadas tecnológicas reemplazaron tareas de esfuerzo físico, mientras que “ahora son los software los que están comenzando a reemplazar trabajos de tipo intelectual, de oficina”.

El experto destacó que esta aceleración genera un impacto más visible en países con marcos laborales flexibles, ya que “las legislaciones laborales más permisivas permiten despidos masivos con mayor facilidad, algo que no se replica del todo en Argentina, donde las leyes son más estrictas”.

Derechos laborales frente al avance tecnológico

Consultado sobre el impacto legal de un despido motivado por la automatización, Chumbita sostuvo que el marco jurídico argentino sigue amparando los derechos del trabajador. “Más allá de la indemnización justa, hay un puesto de trabajo que desaparece y eso tiene un impacto alimentario y social”, indicó.

Para el abogado, el debate actual se centra menos en los derechos individuales y más en las consecuencias colectivas: “El daño no es solo al trabajador, sino también a la familia y a la sociedad, multiplicándose en términos de desarrollo poblacional”.

“La humanidad está en manos de empresas tecnológicas”

Chumbita advirtió que el desarrollo de la inteligencia artificial avanza a gran velocidad y con escaso control democrático. “Hasta hace poco se estimaba que este desarrollo no alcanza ni el 20% de lo que podría llegar a ser”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la humanidad “está en manos de empresas tecnológicas que compiten entre sí por quién maneja la cuestión”. Este escenario, según el especialista, refuerza la necesidad de una gobernanza global que establezca límites éticos y sociales.

La necesidad de un freno y de políticas de equilibrio

Frente a la posibilidad de establecer cupos mínimos de empleo humano, Chumbita consideró que el rol del Estado será clave para equilibrar productividad y protección social. “Cada sector —público, privado o autónomo— deberá encontrar las herramientas legales que le permitan un ensamblaje correcto entre lo humano y lo tecnológico”, explicó.

Además, subrayó que “la tecnología funciona bien en tareas mecánicas y repetitivas, pero no puede reemplazar la empatía ni el juicio crítico”, por lo que “hay que ser cautos a la hora de programar o proyectar planes estratégicos de aplicación de inteligencia artificial”.