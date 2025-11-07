El “dólar Bessent”: la nueva jugada del Tesoro estadounidense que marca el rumbo financiero de la Argentina

En diálogo con Canal E, la periodista económica, Eugenia Muzio, explicó los movimientos detrás del llamado “dólar Bessent” y las implicancias del swap con Estados Unidos en el marco de la estabilidad cambiaria argentina.

El origen del llamado “dólar Bessent”

La periodista señaló que el mercado comenzó a hablar del “dólar Bessent” en referencia al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. “Lo podemos empezar a llamar así, si querés, a la cotización que compra Scott Bessent”, explicó Muzio, al analizar los movimientos financieros que conectan al Tesoro norteamericano con el Banco Central argentino.

Según la especialista, días atrás se detectó una operatoria vinculada a una nueva letra emitida por el BCRA, destinada a darle rendimiento a los pesos adquiridos por Bessent. “Analistas que observaron los datos oficiales al 31 de octubre notaron un movimiento similar en pesos y dólares: bajaba la cantidad de pesos en esa letra y subía la categoría de otros pasivos”, detalló.

Allí, Muzio puntualizó: “En esa categoría está el swap con China, pero lo que se concluye es que se activó el swap con Estados Unidos”, ya que se observó un incremento paralelo en dólares y pesos. A diferencia del acuerdo con China, “el swap con Estados Unidos no contabiliza reservas”, precisó.

El impacto geopolítico y financiero del acuerdo con EE.UU.

Consultada sobre el significado práctico de esta activación, Muzio explicó que “empezamos a utilizar los dólares de estos 20.000 millones acordados en esta línea de crédito”, dinero que deberá ser devuelto con una tasa “oculta” pactada entre ambos bancos centrales.

Para la periodista, el vínculo financiero entre ambos países no pasa inadvertido en Washington. “Hay un cuestionamiento muy grande del Partido Demócrata en medio del cierre de gobierno, mientras se entregan 20.000 millones de dólares a la Argentina”, sostuvo. La contradicción —agregó— es evidente, dado que el gobierno estadounidense recorta gastos internos al tiempo que sostiene una línea de crédito con Buenos Aires.

Desde Wall Street, la mirada es aún más política. “No diría que es Trump el que busca reforzar la relación con Argentina, sino más bien Bessent, que tiene un vínculo directo con Toto Caputo y parte del gabinete económico”, afirmó Muzio. Incluso, agregó, “en Wall Street me han dicho que Bessent tiene una obsesión con Argentina”, algo inusual considerando que nuestro país no representa un riesgo sistémico para el sistema financiero global.

Finalmente, al analizar la influencia de Estados Unidos en el mercado local, la especialista remarcó: “Si Bessent pidió los pesos y luego quiere volver a comprar los dólares, no los va a pagar más caros que cuando los vendió”, lo que explicaría la actual estabilidad del tipo de cambio, en torno a los 1.470 pesos por dólar.

“Podemos decir que, si compra a esa cotización, no está haciendo negocio con ellos”, concluyó Muzio, al señalar que el “dólar Bessent” refleja más un acuerdo estratégico que una simple operación financiera.

