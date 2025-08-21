El dólar blue alcanza este 21 de agosto su tercera jornada de estabilidad cambiaria

El dólar blue se vende estable este 21 de agosto. La divisa paralela mantiene el mismo precio respecto al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora está a $1340 y se compra a $1320.

Dólar MEP

En tanto, el dólar MEP se vende en $1.310,66.

Dólar Contado con Liquidación

El dólar Contado con Liquidación (CCL), por su parte se consigue a $1.310,01 para la venta.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1.321 en promedio.

Dólar Tarjeta

En tanto, el dólar para las compras con tarjeta de crédito en el exterior está $1.709,50.

Dólar Oficial

En el mercado minorista, el dólar oficial en promedio entre los bancos privados ronda los $1.317,84 para la venta y la cotización del Banco Nación se vende a $1.315. Por su parte, el dólar mayorista abre a $1.298,50.