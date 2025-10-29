El dólar blue bajó en el cierre de este 29 de octubre y hubo una leve caída de las reservas del Banco Central

El dólar blue cerró en baja este 29 de octubre. La divisa paralela cayó $10 precio respecto al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1460 y se compró a $1440.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1.475,21.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.487,20​.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1.489 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotiza a $1.898.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1.446,39 según el promedio de los principales bancos, y en el Banco Nación se ubicó en $1.460. El dólar mayorista se ubicó en $1.465 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central en esta oportunidad no intervino el mercado cambiario. Mientras que, las reservas en cayeron en 6 millones de dólares. De esta manera cerró la jornada con un total de 40.765 millones de reservas.