El dólar blue cerró en alza este martes 19 de mayo y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales subieron en 54 millones de dólares. De esta manera cerró la jornada con un total de 46.190 millones de dólares.

El dólar blue cerró en alza este martes 19 de mayo. La divisa paralela aumentó $15 respecto al cierre de la jornada anterior.

Dólar blue

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1435 y se compró a $1415.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1433.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1490,53.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1487,50 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotiza a $1846.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1420 según el promedio de los principales bancos. El dólar mayorista se ubicó en $1398 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central en esta oportunidad compró divisas en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales subieron 54 millones de dólares y cerraron en 46.190 millones de dólares.