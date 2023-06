El dólar blue mantiene estable su cotización este 16 de junio

El dólar blue comienza la jornada de este 14 de junio con marcada volatilidad y cae $6 respecto al cierre anterior. De esta manera la divisa paralela se ubica en $487 para la venta y $482 en su punta compradora.

Dólar MEP

Por otro lado, el dólar MEP con el bono GD30 cae $2 y se consigue a $480.75.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el Contado con Liquidación se comercializa a $504,32.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $493.00 en promedio.

Dólar Ahorro

En tanto, el dólar ahorro o solidario comenzó la jornada registra una suba de $2 y se comercializa a $425.70.

Dólar Oficial

En el mercado minorista, el dólar oficial en promedio recupera valor para la venta y ronda los $258.61.

Balance del Banco Central

En la jornada anterior, El Banco Central vendió US$ 97 millones, en una rueda en la que se registraron pagos por importación de energía por unos US$ 100 millones. Después de dos ruedas con compras, el saldo negativo del mes subió a unos US$ 157 millones de ventas netas en el mercado. Mientras que, las liquidaciones de las exportaciones de economías regionales dejaron ingresos por apenas US$ 13,5 millones.