El Gobierno anunció una nueva baja de las retenciones para el agro: “El sector lo va a tomar con muchas ganas y con entusiasmo”

El presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Héctor Bolzán, pasó por Canal E y se refirió al reciente anuncio del Gobierno sobre una nueva reducción de los derechos de exportación para granos y subproductos.

“Siempre nosotros estamos abogando por retenciones cero, pero bueno, creemos que vamos en ese camino porque se han dado dos señales de que vienen bajando las retenciones y eso para el sector es muy bueno”, señaló Héctor Bolzán. En ese sentido, remarcó que, “el sector lo va a tomar con muchas ganas y con entusiasmo porque realmente necesitamos esas bajas de retenciones”.

El sector productivo en problemas ante la variación del clima

Asimismo, explicó que la situación productiva de Entre Ríos viene golpeada por varios ciclos adversos. “En esta provincia venimos de años complicados con sequía o exceso de agua”, afirmó, y destacó que la actual campaña triguera presenta buenos rindes, aunque con problemas de calidad. “Hemos tenido una buena campaña de trigo, lo que sí es bueno en rinde, pero no en lo que es calidad. Vamos a tener muchos descuentos de calidad porque el trigo al rendir no ha tenido buena proteína y buen gluten”, advirtió.

Según Bolzán, la baja de retenciones puede amortiguar ese impacto negativo en los precios. “Esta baja va a beneficiar un poco esa disminución que vamos a tener en el precio”, explicó.

Fuerte crecimiento del cultivo de girasol

Respecto a la superficie sembrada, indicó que, “se han sembrado 730.000 hectáreas, que para la provincia es bueno”, y agregó que también creció el girasol. Sin embargo, alertó por el avance de plagas, “el girasol tenemos un problema de plagas, lo que es paloma, lo que es loro”, y subrayó que, “en nuestra provincia es muy importante que se haga algo sobre ese problema”.

Sobre el impacto, el entrevistado comentó: “En el girasol sí, prácticamente hay años que te lleva ese porcentaje, es decir, hay que estar muy atento con la zafra”. Sobre la misma línea, agregó que si no se cosecha a tiempo, “hoy te lleva la mitad o más de la cosecha”.

En cuanto al maíz, destacó una fuerte recuperación de superficie. “Este año se ha crecido prácticamente al doble porque veníamos de una campaña de maíz con muy pocas hectáreas por el estigma de la chicharrita del año anterior”, detalló, y resaltó que el cultivo “está excelente, en un excelente estado”.