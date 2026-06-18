El Gobierno celebró un nuevo superávit financiero pero cuáles son los datos a tener en consideración

El economista, Federico Vaccarezza, analizó para Canal E que el Gobierno volvió a celebrar un nuevo resultado positivo en las cuentas públicas. En mayo, el superávit financiero alcanzó los 478.613 millones de pesos, consolidando una de las principales banderas económicas de la administración de Javier Milei.

Federico Vaccarezza explicó que el Estado obtuvo un importante excedente luego de destinar gran parte de los recursos al pago de compromisos financieros. “De esos 1.9 billones que se recaudaron, 1.4 billones de recaudación se usaron para pagar deuda. Un pago de deuda netamente importante”, señaló.

Cómo se alcanzó el saldo positivo de las cuentas públicas

Según detalló, la diferencia final permitió alcanzar el saldo positivo anunciado por el ministerio de Economía: “Te deja una diferencia entre lo que se recaudó y lo que se pagó financieramente de 478.000 millones”.

Para Vaccarezza, el resultado es favorable, aunque aclaró que fue conseguido mediante un fuerte ajuste del gasto público. “¿El dato es bueno? Sí, el dato es positivo. El ancla fiscal sigue siendo la prioridad del Gobierno. El Gobierno no cambia en este sentido”, afirmó.

Superávit fiscal en tiempos de baja de la actividad económica

No obstante, advirtió que la mejora se produjo en un contexto de menor actividad: “Se obtuvo con menores ingresos que se habían tenido en el mismo periodo del año anterior, pero se obtuvo también con menores gastos”.

Asimismo, el entrevistado explicó que, “los ingresos por recaudación, cayeron 4,1% interanual. Pero el gasto primario se redujo 2,2%”, por lo que “el equilibrio fiscal se mantuvo básicamente apretando el cinturón para abajo”.

Por otro lado, remarcó que la recaudación comenzó a mostrar señales de debilidad en varios tributos. “Tenemos una baja en el IVA, tenemos una baja en las contribuciones patronales”, explicó. Además, señaló que, “los despidos generaron una caída en las contribuciones patronales, el menor consumo también generó un menor IVA”.