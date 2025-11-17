“El Gobierno todavía no se siente cómodo con el nivel de dolarización de carteras”, afirmó un economista

El economista, Claudio Caprarulo, evaluó en Canal E el escenario monetario y financiero que enfrenta el Gobierno. También explicó que tanto la política de reservas como la discusión por los encajes bancarios responden a una misma preocupación oficial: “El gobierno todavía no se siente cómodo con el nivel de dolarización de carteras”.

Claudio Caprarulo señaló que esta cautela se traduce en políticas menos expansivas: “El Gobierno sigue estando reticente a poner más pesos en circulación, tener una política monetaria más flexible, más expansiva”. Sin embargo, advirtió que la contracara es la persistencia de tasas reales muy elevadas, especialmente en préstamos al consumo, lo que afecta la actividad: “Las tasas de interés se mantienen en términos reales muy altas, un problema también para el Gobierno”.

La actividad económica y una limitación para los bancos

Con respecto al impacto del crédito, explicó que la caída del salario real limita la capacidad de los bancos para expandir préstamos: “El último dato de los salarios de septiembre marca que volvieron a caer, entonces la actividad tampoco le permite a los bancos ser muy expansivos”.

Caprarulo planteó que el Gobierno podría estar preparando un ajuste del programa económico: “Estamos esperando si hay una nueva recalibración del programa económico”.

Contradicciones en la acumulación de reservas

En cuanto a la acumulación de reservas, recordó la contradicción de mensajes oficiales: “Antes del rescate de los Estados Unidos el Gobierno venía diciendo ´a nosotros no nos interesa acumular reservas´ y después hubo declaraciones que contradecían eso”.

El desafío central, explicó el entrevistado, es cómo enfrentar los próximos pagos de deuda: “Los dólares para pagar están, el problema es la expectativa, la señal que va a generar eso”. También destacó la reciente capacidad del sector privado para acceder a financiamiento externo: “Estas últimas semanas lo que vimos también fue una muy buena colocación de deuda en moneda extranjera de empresas argentinas”.

Sobre el tipo de cambio, comentó 2 interrogantes: “Si el Gobierno primero va a tomar la decisión de salir a comprar dólares y hasta dónde está dispuesto a llevarlo”. En este sentido, planteó que podría haber correcciones, pero no saltos bruscos: “No estamos viendo un salto en el tipo de cambio, lo que no quiere decir que no exista una corrección y vuelva a tener un periodo más alcista”.