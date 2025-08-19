Estabilidad económica en la inversión en tecnología agrícola: “Los productores se animan a mucho más”

El presidente de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, Luciano Toldo, analizó para Canal E la actualidad del sector y el impacto de la estabilidad económica en la inversión en tecnología agrícola.

Según Luciano Toldo, la tendencia es de crecimiento sostenido: “Siempre va en crecimiento las toneladas, tenemos muy buena expectativa porque el valor de la leche y la carne están bien establecidos, entonces la gente va a hacer un poco más de reserva forrajera y ese valor se va a incrementar seguramente cada año”.

El beneficio de la estabilidad económica para las inversiones

La relativa calma económica genera un ambiente más propicio para las inversiones. “Cuando tiende a haber estabilidad y uno puede tener una proyección un poco a largo plazo, que así son los tiempos del campo, los productores se animan a mucho más”, subrayó.

Luego, Toldo manifestó que los contratistas también actualizan su equipamiento: “Hacemos muchas inversiones como contratistas para estas máquinas, que son muy costosas y de nivel internacional. Ahora con estas nuevas tendencias, por ahí un poco más estables, hace que nosotros nos animemos a renovar ese parque que viene atrasado ya unos años”.

Desde dónde llegan las máquinas

Sobre la disponibilidad de maquinaria, planteó: “Las picadoras de forraje se fabrican 100% en Europa, de todas las marcas, incluso las estadounidenses son máquinas específicas y de muy alto valor, con muchísima tecnología arriba, son máquinas que superan fácilmente el millón de dólares y vienen siempre de afuera”.

Por otro lado, el presidente de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros comentó que estas tecnologías permiten mejorar la eficiencia productiva: “Son máquinas que tienen todo tipo de medición y que le sirven mucho al productor para ser eficiente, porque miden materia seca, miden el rendimiento, son máquinas extremadamente tecnológicas e incluso una de las marcas hizo un lanzamiento en nuestro congreso a nivel mundial”.

Respecto a la región, aseguró que Argentina se encuentra en una posición favorable: “Nosotros con respecto a Brasil estamos bien, es más, nosotros tenemos muchas mejores mediciones, muy eficientes y hace muchos años que está trabajando en eso, es como que llevamos un poco la frontera nosotros”.