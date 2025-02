El impacto de las declaraciones de Trump sobre las criptomonedas: ¿cómo afectó a Bitcoin?

Las repercusiones de las recientes declaraciones de Trump sobre la posible intervención de Estados Unidos en Gaza y la guerra comercial con aranceles que impactarían a países como Canadá, México y China, no parecen haber afectado significativamente el mercado de criptomonedas.

Cuáles fueron las consecuencias en el valor de Bitcoin

Según Santiago Bullrich, Head of Marketing de Buenbit, en una entrevista para Canal E, aunque los dichos del presidente estadounidense generaron pánico, la principal criptomoneda, Bitcoin, no experimentó una caída drástica. El valor de Bitcoin pasó de 101,000 a alrededor de 97,000 dólares, lo que no refleja una baja significativa en comparación con la reacción esperada.

El analista destaca que los mercados estadounidenses, incluidos algunos sectores tecnológicos de baja capitalización, se mantuvieron estables pese a los anuncios. "Los inversores están a la espera de lo que sucederá en las próximas semanas y meses", señala Bullrich. En lugar de tomar decisiones apresuradas, la mayoría prefiere mantenerse neutrales, sin vender ni comprar.

El entrevistado también señala que, pese a la incertidumbre, grandes fondos de inversión aprovecharon la baja del mercado para comprar Bitcoin, lo que refleja el interés continuo en la criptomoneda como una inversión a largo plazo y un refugio de valor. Comparó este comportamiento con el reciente aumento en el precio del oro, otro activo considerado seguro en tiempos de inestabilidad.

Qué sucedió con las reservas y qué pasará en los próximos meses con la criptomoneda

En relación a las posibles reservas de Bitcoin planteadas por Estados Unidos, Bullrich subraya que aunque el mercado esperaba un anuncio positivo en este sentido, la falta de claridad en las declaraciones generó decepción. A pesar de la incertidumbre, cree que la creación de una reserva Bitcoin por parte de Estados Unidos es una posibilidad real, y no solo para este gobierno, sino también para otras naciones que están evaluando su adopción.

Con respecto al futuro de Bitcoin,el entrevistado proyecta un valor histórico de hasta 150,000 a 200,000 dólares para finales de 2025, y menciona que figuras como Michael Saylor, CEO de MicroStrategy, prevén que Bitcoin podría alcanzar el millón de dólares en la próxima década. Sin embargo, advirtió que el precio de la criptomoneda sigue estando muy influenciado por el contexto económico general y la tasa de interés de la Reserva Federal (FED).

Finalmente, Bullrich resalta la creciente adopción de criptomonedas por parte de gobiernos y empresas, mencionando el reciente fondo de 5 millones de dólares lanzado por la Universidad de Austin como una señal clara de la integración de las criptomonedas en diferentes sectores, desde las finanzas hasta la educación y la tecnología.