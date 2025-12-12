La inflación de noviembre no convenció a los analistas: “No hay alguna política antiinflacionaria clara”

El editor de la Revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo, en diálogo con Canal E, se refirió al dato de inflación que dio a conocer el INDEC para el mes de noviembre y fue crítico con el plan antiinflacionario que está implementando el Gobierno.

Tristán Rodríguez Loredo afirmó que el número de la inflación confirma que Argentina ingresó en una zona donde resulta cada vez más complejo quebrar la inercia inflacionaria. “Si lo hubiéramos tenido hace un año y medio sería un éxito”, ironizó, pero advirtió que el panorama actual es otro y que el índice “demuestra que hay un piso que es muy difícil de perforar”.

El plan económico no alcanzó el objetivo de la inflación cero

Asimismo, recordó que el Gobierno planteó un objetivo ambicioso para este año: “A principio de año decían, bueno, el programa económico está diseñado para llegar a la inflación abajo del 1% y no pasó”. Y remarcó que la dinámica actual consolida un nuevo límite: “Además de no haber pasado, se demuestra que es difícil bajar del 2 o acercarnos al 2”.

Para Loredo, el esquema vigente enfrenta el famoso problema de la “manta corta”. Con el dólar quieto, cada mes la inflación muerde el techo cambiario: “El dólar queda con un techo que va siendo comido 2,5% cada mes”. Sobre la misma línea, planteó: “Por lo pronto no hay alguna política antiinflacionaria clara”.

Los registros de la inflación y la situación delicada de la actividad económica

Una de las paradojas del momento es que el 2,5% llega con una actividad golpeada. “Los datos de actividad económica y de consumo tienen como un desfasaje, pero aparentemente tocó un piso por septiembre, octubre”, sostuvo.

Aun así, el entrevistado no habló de recuperación: “No es un boom del consumo. El boom del consumo se va a dar cuando la tasa de interés baje y empiecen a aparecer cuotas para bienes durables”.

A su vez, explicó que aunque las tasas pasivas bajaron, “tardan en bajar las tasas activas por la mora tan alta que hay”. También recordó lo que significa hoy el costo del crédito internacional: “El Gobierno en el mercado voluntario de deuda es el 9,3% en dólares. Eso también marca un piso”.