El lado B del boom exportador: “Tiene que ver con qué va a pasar con las importaciones”

El editor de economía en la revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo, analizó para Canal E el crecimiento de las exportaciones, el superávit comercial y el impacto de la debilidad industrial en las importaciones.

El crecimiento de las exportaciones argentinas abre nuevas oportunidades para la economía, aunque también plantea interrogantes sobre su sostenibilidad y sus efectos sobre la producción nacional. “Efectivamente hay un lado B para decir que no se soluciona todo automáticamente y con más exportaciones”, sostuvo Tristán Rodríguez Loredo.

El boom exportador está de regreso en Argentina

Según explicó, las exportaciones nominales podrían superar por primera vez los 100.000 millones de dólares anuales, impulsadas, entre otros factores, por los hidrocarburos y los precios de determinados productos agropecuarios: “Estamos ante un boom de exportaciones por primera vez en muchísimos años en toda la historia”.

Asimismo, Loredo resaltó que una parte considerable de las importaciones argentinas está vinculada con la producción industrial. Por eso, la contracción de la actividad repercute directamente sobre el ingreso de insumos y bienes intermedios. “Y la actividad económica industrial está muy debilitada este año, especialmente en algunos rubros, y eso hace que haya una retracción”, señaló.

En ese contexto, recordó que Argentina estuvo condicionada durante décadas por la falta de divisas para sostener su funcionamiento económico. En sus palabras: “Es decir, no tenemos los dólares que necesitamos para que funcione la economía”.

El aumento de la inversión en determinados sectores y su impacto en el crecimiento

El entrevistado consideró que la apertura de mercados puede mejorar las perspectivas de sectores estratégicos y ampliar las posibilidades de crecimiento. “Entonces, nuestro destino es básicamente, previendo de que después irrumpa la minería, el gas y el petróleo están canalizando inversiones y el agro va a ir creciendo porque se le quitan barreras, Argentina va a tender a exportar muchísimo más que ahora”, expresó.

Luego, manifestó que el crecimiento exportador debe analizarse junto con los efectos de la apertura comercial sobre las empresas locales: “Ahora, el lado B tiene que ver con qué va a pasar con las importaciones, se van a importar cosas para desplazar producción local, el tema de los autos ahora está en discusión, bueno, esta es la agenda que viene”.