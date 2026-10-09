Federico González presentó su candidatura presidencial: “Llegó un punto en que ya no quise ser sólo un espectador de la política”

El analista político, Federico González, en comunicación con Canal E, presentó los lineamientos de su candidatura presidencial para 2027 y planteó una transformación educativa vinculada con la innovación y el emprendedurismo, analizó el avance de las derechas y cuestionó la judicialización de las protestas universitarias.

Federico González dio un paso más allá de su trayectoria como consultor y analista político y presentó los principales lineamientos de su candidatura presidencial para 2027. “Yo estoy bastante conforme con mi trayectoria profesional, pero llegó un punto en que ya no quise más ser sólo un espectador de la política”, sostuvo.

La nueva disposición de González para meterse en la política

Para explicar su decisión, utilizó una comparación deportiva: “Entonces tuve una necesidad de, bueno, dejar de ser espectador y comenzar a ser actor, porque me parecía que tenía algo que decir”.

Uno de los ejes centrales de su plataforma es el denominado desarrollismo inteligente del siglo XXI, una propuesta que recupera elementos del pensamiento de Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio y los combina con las nuevas tecnologías y la economía del conocimiento. “Bien, el desarrollismo inteligente, que le llamamos del siglo XXI, se basa en el desarrollismo de Frondizi y Frigerio de la década del 60, que creo que fue un proyecto muy importante para la Argentina, que lamentablemente quedó trunco”, afirmó González.

Asimismo, consideró que el desarrollo económico debe integrar tanto la infraestructura y la industria pesada como los sectores vinculados con la innovación: “El siglo XXI sigue pasando por ahí, pero también pasa por la industria de conocimiento, la economía de conocimiento, la inteligencia artificial, la biotecnología, el emprendedurismo”.

En qué se basa la reforma en la educación

La educación aparece como otro de los componentes fundamentales de la propuesta presidencial del analista político. “Nosotros decimos que hay que transformar a las aulas en usinas de ideas, de inventos, de proyectos, de emprendimientos, y en la escuela secundaria de patentes”, explicó.

Además, propuso descentralizar las oportunidades de desarrollo mediante la creación de espacios de articulación entre el sistema científico, las instituciones educativas y las empresas. “Nosotros pensamos que hay que generar clúster científico-tecnológico-educativo-empresariales en todas las provincias, y no uno por provincia. Diez por provincia. Hay que llevar este modelo a los pueblos”, expresó.