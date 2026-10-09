Ramiro Tosi advirtió por la recesión: “El mercado ajustó fuerte las previsiones de crecimiento”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, habló con Canal E y analizó las últimas proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la debilidad de la industria y la construcción, el riesgo país y la evolución de las reservas.

Ramiro Tosi analizó los últimos datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y destacó el deterioro de las proyecciones de crecimiento de la economía argentina. “Todas las consultoras están viendo ahora un menor crecimiento, 1,4%, es la mediana de los analistas”, señaló. Y remarcó la magnitud del ajuste: “El mercado ajustó fuerte las previsiones de crecimiento”.

Se observa una fuerte desaceleración en el crecimiento económico estimado

Según explicó, las estimaciones reflejan una desaceleración significativa frente a las proyecciones anteriores: “El relevamiento pasado te mostraba un 2,1 y apenas tres meses atrás, en junio, daba 3%”.

Al analizar los últimos datos del Índice de Producción Industrial (IPI) y del indicador de actividad de la construcción (ISAC), Tosi señaló que, aunque hubo mejoras respecto de julio, los registros interanuales continúan en terreno negativo. “Si bien, obviamente, respecto a julio, que fue como el piso, dieron positivo en el intermensual, si lo mirás respecto al mes del año pasado, siguen en terreno negativo”, explicó.

En ese contexto, consideró que una eventual mejora mensual no alcanzaría para evitar la recesión técnica: “Todo apunta a que, por más que en agosto veamos algunos signos positivos en algunos sectores, la tendencia de fondo es que la economía, por lo menos hasta que termine el tercer trimestre, o sea septiembre, va a seguir en contracción”.

Persiste la expectativa para alcanzar las estimaciones de crecimiento

Para determinar si la economía puede alcanzar el crecimiento proyectado, habrá que observar el desempeño de los últimos meses del año. “Hay que esperar, obviamente, cuánto se recupera en el último trimestre, o sea, de octubre a diciembre, para ver si llegamos a ese 1,4% que anticipa la mayoría de los consultores”, expresó el economista.

También se refirió a la nueva licitación de instrumentos ajustables por inflación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), destinados a financiar créditos hipotecarios. Aunque destacó el crecimiento de este tipo de préstamos, advirtió que el financiamiento no alcanza para compensar la dinámica general del crédito en moneda local: “Pero que no logra compensar la dinámica total de los préstamos en pesos, que si lo mirás mes por mes ajustado por inflación, vienen en contracción en términos reales”.