Hernán Madera fue muy crítico con el crecimiento económico estimado para el 2026: “Es absolutamente mediocre”

El analista político, Hernán Madera, pasó por Canal E y examinó las negociaciones con los gobernadores, el escenario electoral y las dificultades de la oposición para definir un candidato presidencial.

El debate sobre el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) volvió a instalarse en la agenda política argentina. Según explicó Hernán Madera, la posición del oficialismo influye en las exigencias de las provincias. “Más desesperado te ven, más desesperado ven al Gobierno, más cosas le piden”, afirmó.

Se estima que el debate sobre las PASO se definirá en una suspensión

Asimismo, sostuvo que, en lugar de eliminar definitivamente las primarias, la alternativa que gana terreno es suspenderlas. En ese sentido, explicó: “El Gobierno deja por una cuestión de imagen la eliminación, pero lo que puede haber es suspensión”.

Al analizar las perspectivas electorales, Madera afirmó que las encuestas muestran una disputa ajustada. “Argentina, de alguna manera, ingresó en el club de los países de América Latina, que la elección, el balotaje, termina muy finito”, expresó.

También vinculó el panorama político con la evolución de la economía y cuestionó las proyecciones de crecimiento para el año. “El crecimiento de este año va a ser 1.5. Es absolutamente mediocre, y la Argentina ya ingresó en recesión”, sostuvo.

Axel Kicillof se perfila como el candidato mejor posicionado para el peronismo

Sobre la reorganización del peronismo y la posibilidad de construir una alternativa electoral, el analista político planteó que la fragmentación interna representa un desafío, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Al referirse a los posibles candidatos presidenciales opositores, fue contundente: “El que mide es Axel Kicillof”.

Sin embargo, aclaró que todavía existen dudas sobre una eventual postulación del gobernador bonaerense. En relación con su último discurso, señaló: “Dijo, cuenten conmigo. Ah, bueno, contamos con vos. Entonces puede que sea, puede que no, te bajás, es otro, hay otro armado”.