El leasing suma relevancia como una nueva forma de financiarse en Argentina: “La evolución fue realmente muy importante”

El presidente de la Asociación de Leasing en Argentina, Ramiro Baré, pasó por Canal E y se refirió a que el leasing se consolida como una de las herramientas financieras de mayor crecimiento en Argentina, especialmente entre empresas y PyMEs que buscan financiar bienes de capital en un contexto de tasas reales negativas.

Ramiro Baré remarcó el fuerte crecimiento del sistema: “La evolución del leasing en estos últimos dos años fue realmente muy importante”. Y precisó: “Nosotros multiplicamos la cartera activa del leasing de marzo del 24 a marzo del 26, la multiplicamos por cinco”.

Dónde se concentra la financiación a través del leasing

Según señaló, ese salto refleja una mayor inversión empresarial. “Por leasing siempre se financian bienes de capital”, sostuvo, y agregó que ese aumento “muestra un poquito lo que los empresarios en Argentina están viendo últimamente”.

Sobre la competencia con otros instrumentos, como la prenda, Baré explicó que el diferencial no está únicamente en la tasa nominal. “Respecto de tasas, el costo del dinero es similar para cada uno de los instrumentos, la prenda, el leasing, etc. Siempre la tasa va pegada al riesgo”, aseguró.

Las ventajas en cuanto a pagos que ofrece el leasing

La ventaja, según explicó, aparece por la menor morosidad y por los beneficios fiscales asociados. “Normalmente el instrumento de leasing tiene menos mora que lo que es cualquier otro instrumento”, dijo. Eso permite que “baje un poquito la tasa”.

Pero además, el entrevistado remarcó una serie de incentivos tributarios. Entre ellos, destacó que, “financiás el IVA en todo el proceso del contrato” y también “podés deducir del impuesto a las ganancias el canon completo”. A eso se suma otra ventaja patrimonial: “No es patrimonio de la empresa o de la persona”.

Uno de los datos más relevantes del sector es el perfil de quienes toman este financiamiento. En este sentido, afirmó que, “más del 70% de los tomadores son PyMEs, son lo que se conoce como la micro, pequeña y mediana empresa”.