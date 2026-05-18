El director de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi, evaluó en Canal E que los deudores irrecuperables crecieron en Argentina y encendieron una señal de alerta en el sistema financiero.

Según detalló Sebastián Menescaldi, la situación refleja un deterioro en la capacidad de pago de los hogares, aunque también aparecen señales de estabilización en algunos segmentos. “Lo que estamos viendo primero es que la mora en general, en el dato de marzo, siguió pereciendo”, señaló. Sin embargo, advirtió que el problema se concentra en los casos más críticos: “El irrecuperable sigue creciendo, subiste en torno al 10,8%”.

Desiste el crecimiento de la nueva mora pero aumentan los casos de irrecuperables

Asimismo, explicó que, aunque no crece la mora nueva, sí empeora la deuda ya vencida: “No está creciendo la generación de nueva mora, pero bueno, lo que sí se ve es que la cartera que ya estaba en mora se está deteriorando y eventualmente está llegando al irrecuperable”.

Menescaldi señaló que parte de esos créditos son vendidos por entidades financieras a empresas especializadas en cobranzas. “Hay algunas empresas que están empezando a comprar esa cartera”, dijo Menescaldi, en referencia a firmas y estudios jurídicos que adquieren deuda en mora con descuento.

Sobre ese mercado, agregó: “La expectativa es como haberlo comprado barato y poder recuperar”. Aunque aclaró que no sigue de cerca ese negocio, indicó que la compra se realiza a valores muy inferiores al nominal, con apuestas a recuperar una porción mayor mediante gestión judicial o extrajudicial.

Los bancos empezaron un proceso de refinanciación

Frente a este escenario, los bancos comenzaron a ofrecer refinanciaciones más flexibles. Según el entrevistado, la estrategia busca evitar que más clientes caigan en incobrabilidad total. “Hoy estamos todos refinanciando. La verdad es esa”, aseguró sobre lo que le transmitieron desde entidades bancarias.

Incluso dio una recomendación concreta para quienes tienen problemas con tarjetas o préstamos: “Si alguien tiene un problema con la tarjeta, con alguna deuda, sepa que hoy puedes llamar al banco y el banco va a escuchar”.