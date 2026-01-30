El maíz y la soja en alerta ante la falta de lluvia: “La distribución de precipitaciones que vemos no es la adecuada”

El déficit hídrico, combinado con altas temperaturas y pronósticos poco alentadores, pone en jaque a los principales cultivos del país, especialmente maíz y soja, justo en su fase reproductiva. En este contexto, este medio se comunicó con el meteorólogo, Germán Heinzenknecht.

“El mes de enero particularmente está cerrando con precipitaciones muy por debajo de los valores normales y eso ha resentido mucho la zona núcleo, particularmente todo lo que es el sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires”, explicó Germán Heinzenknecht. Y recordó que, “hace cuatro meses hablábamos de inundaciones en la parte central, en el sur de la cuenca del Salado y hoy eso ha desaparecido por completo”.

Disparidad en la caída de lluvia

Según desarrolló, el problema no es solo la falta de lluvias, sino también su mala distribución. “La distribución de precipitaciones que estamos viendo no es la adecuada”, detalló, al tiempo que señaló que, “toda la franja norte del país está lloviendo bien”, mientras que “lamentablemente la zona núcleo no tuvo una oferta de agua significativa”.

Los modelos climáticos de corto plazo no muestran una mejora cercana. “La tendencia de corto plazo no trae ningún alivio próximo”, advirtió Heinzenknecht, y precisó que, “para que ese alivio sea significativo estaríamos hablando de precipitaciones de 40 a 50 milímetros para todo lo que es la zona núcleo y eso los pronósticos de corto plazo no lo están mostrando”.

El corto plazo refleja un escenario sin lluvias

En este contexto, el escenario inmediato es preocupante. “Es obvio que vamos a un escenario de sequía en este corto plazo”, afirmó. Si bien se esperan lluvias importantes en otras regiones, el problema central persiste. “Ese buen nivel de precipitaciones no está llegando a la zona núcleo”, remarcó, y agregó que allí “va a recibir lluvias, pero del orden de 15 a 20 milímetros”, claramente insuficientes.

Para el entrevistado, hay una fecha que actúa como bisagra. “El escenario hasta por lo menos el 10 de febrero es un escenario difícil”, sostuvo. Sobre la misma línea, comentó: “Es como una fecha bisagra para ver si esas precipitaciones tienen chances de avanzar hacia la zona núcleo”.

Si las lluvias no se concretan, el impacto será irreversible. “De no concretarse lluvias de importancia, la marca sobre el cultivo, sobre el rendimiento ya va a ser seguramente insoslayable, ya va a estar ahí, no la vamos a poder quitar”, alertó.