El maní argentino domina el mercado mundial: “Somos el mayor exportador de maní porque consumimos poco internamente”

Argentina consolida su liderazgo como primer exportador mundial de maní, con cifras récord en 2024 y un fuerte crecimiento en 2025. Según datos de la Secretaría de Agricultura, las exportaciones aumentaron casi un 30% en volumen y un 14% en valor en el primer semestre de este año. En este contexto, este medio se comunicó con el presidente de la Cámara Argentina del Maní, Diego Bracco.

Diego Bracco explicó que este repunte responde a un efecto post sequía: “El efecto que vemos ahí es un efecto que se generó posterior a la sequía del 2023, el efecto se va por un incremento en la siembra y ahora estamos en el momento de cosechar la cosecha 25 de maní”.

Los factores determinantes del maní en los mercados

“El maní no es un commodity, el maní es un producto de oferta y demanda, tenemos un premium en cuanto a la demanda de consumo por parte de Europa”, afirmó. El continente importa entre el 70 y el 80% del maní que consume desde Argentina, que destina a ese mercado la misma proporción de su producción.

Argentina es el séptimo u octavo productor mundial, con entre 370.000 y 400.000 hectáreas anuales. “Somos el mayor exportador de maní para consumo humano porque consumimos poco internamente”, señaló Bracco. Luego, comparó: “Nosotros en promedio producimos un millón y medio de toneladas y China produce 18 millones, pero son 2.000 millones de habitantes que consumen maní”.

De qué depende el mercado del maní a nivel global

También advirtió que los márgenes dependen de la oferta y la demanda global. Argentina compite con productores del hemisferio sur como Brasil, Sudáfrica y Australia, y con potencias del hemisferio norte como Estados Unidos, India y China. “En los últimos dos años, la producción a nivel mundial se ha incrementado pero han tenido buenas cosechas”, dijo.

Por otra parte, el presidente de la Cámara Argentina del Maní comentó que el clima también influye: “Este año fue un poco más de lluvia y humedad, por lo que hizo que se prolongue la cosecha normal del maní”.

A su vez, resaltó que, “hoy el precio ha disminuido aproximadamente un 20%” respecto de 2024, debido a la abundante oferta global. La referencia varía según calidades, tamaños, destinos y costos logísticos.