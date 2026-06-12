El mercado de aceites tomaría un impulso interesante para Argentina: "Entramos en la época dorada de girasol”

El analista del mercado de granos, Diego De La Puente, pasó por Canal E y se refirió a que el girasol vuelve a posicionarse como uno de los cultivos más atractivos para la agricultura argentina. La fuerte demanda mundial de aceites vegetales, el impulso de los biocombustibles y las dificultades productivas de Rusia y Ucrania están generando un escenario favorable para el sector.

Diego De La Puente sostuvo que Argentina podría estar frente a una nueva etapa de expansión. “El girasol ha sido siempre un cultivo muy importante para la Argentina, sobre todo en la década del 90. Argentina era el principal productor y exportador mundial sobre todo de aceite y de pellets de girasol”, recordó.

Cuándo empezó a perder relevancia el girasol

Sin embargo, señaló que la expansión de la soja relegó al cultivo durante las últimas décadas. “A partir de fines de la década del 90, la soja empieza a ocupar un lugar mucho más importante. Y el girasol va quedando medio relegado”, afirmó.

Para De La Puente, el nuevo contexto internacional abre una oportunidad para recuperar protagonismo. “Lo que está pasando hoy es que el mercado de los aceites vegetales empieza a ser un mercado muy interesante por todo lo que es la demanda de biocombustibles”, explicó.

Argentina podría tomar relevancia en el mercado de aceites vegetales

Además, remarcó que la guerra entre Rusia y Ucrania fortaleció la posición argentina en el mercado internacional. “El conflicto entre Rusia y Ucrania, que son los principales productores y exportadores mundiales de girasol y de aceite sobre todo, lo que hacen es que el mercado de aceites tome un impulso interesante y Argentina aprovecha esa circunstancia”, indicó.

Por eso, el entrevistado consideró que el país podría volver a ocupar un lugar destacado. “Estaríamos volviendo a una época dorada de girasol”, aseguró. También destacó que la rentabilidad es uno de los factores que más seduce a los productores: “El gran diferencial del girasol es el precio”.

En ese sentido, detalló: “Hoy te están pagando por girasol disponible 410 dólares, pero la capacidad de pago de la industria está en los 460, 470”. Y agregó: “Lo que lo hace protagonista al girasol es que el precio realmente es una de las fortalezas que tiene como para que el productor que siempre está muy activo y es muy dinámico en la toma de decisiones, diga, bueno, este es el momento de aprovecharlo”.